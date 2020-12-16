Праздник 16 декабря: что обязательно нужно сделать на Иоанна Молчальника
16 декабря по народным приметам ежегодно отмечается день Иоанна Молчальника. Сегодня важно быть немногословным и тогда удача вам улыбнется. По легенде, он получил от Бога дар целителя и постоянно помогал больным людям.
Отмечается, что Иоанн Молчальник еще в детском возрасте начал изучать Священное писание и учился молиться Богу. После смерти родителей, Иоанн все свое наследство раздал нуждающимся и сделал пожертвование на строительство храмов.
В Иерусалиме Иоанн принял обет молчания, на некоторое время поселился в пустыне, где жил в одиночестве 9 лет, питаясь только травами.
16 декабря - День Иоанна Молчальника (фото: volg.mk.ru)
Поэтому сегодня важно взвешивать свои слова. Молчание в этот день благоприятно скажется на дальнейшей жизни человека и избавит его от невзгод.
Приметы этого дня:
- Снегири 16 декабря чирикают под окном – ждите оттепели.
- Наблюдаете падение "звезд" – ждите стужи.
- Кошка умывается и вылизывает лапки – погода вскоре будет теплой и солнечной.
- Кошка жмется к батарее – к морозу.
Что нельзя делать в этот день:
- Ни в коем случае не вникайте в конфликты с мужем или женой. Говорят, если поссориться в этот день, то ссоры будут продолжаться в течение года.
- Постарайтесь в этот день не петь и не кричать.
- Не выходите за пределы дома от полуночи до трех часов ночи. В это время бурлит нечисть и это наиболее опасный период для человека.
- Не рассказывайте никому о себе, чтобы в будущем избежать слухов.
- Не давайте никому этого дня обещание, ведь скорее всего, вы его не сможете выполнить.
Кстати, в древние времена люди верили, что молчание в этот день не только избавит от невзгод, но и принесет большую удачу.
Охотники же в этот день выходили в лес, чтобы определить, сколько продлится спокойное время — по тому, как высоко на ветках белка прячет грибные запасы.
16 декабря именины у Саввы, Николая, Андрея, Ивана, Георгия.
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