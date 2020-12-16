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Свято 16 грудня: що треба зробити на Івана Молчальника

Новость на русском → Середа 16 грудня 2020 05:58
Свято 16 грудня: що треба зробити на Івана Молчальника В цю дату шанують Івана Молчальника (колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

16 грудня за народними прикметами щорічно відзначається день Івана Молчальника. Сьогодні важливо бути небагатослівним і тоді удача вам посміхнеться. За легендою, він отримав від Бога дар зцілення і постійно допомагав хворим людям.

Наголошується, що Іван Молчальник ще в дитячому віці почав вивчати Святе писання і вчився молитися Богу. Після смерті батьків, Іоанн все своє спадщину роздав нужденним і зробив пожертвування на будівництво храмів.

В Єрусалимі Іван прийняв обітницю мовчання, на деякий час оселився в пустелі, де жив в самоті 9 років, харчуючись тільки травами.

Свято 16 грудня: що треба зробити на Івана Молчальника16 грудня - День Іоанна Молчальника (фото: volg.mk.ru)

Тому сьогодні важливо зважувати свої слова. Мовчання в цей день сприятливо позначиться на подальшому житті людини і позбавить його від негараздів.

Прикмети цього дня:

  • Снігурі 16 грудня під вікном цвірінькають – чекай відлиги.
  • Спостерігаєте падіння "зірок" – чекайте холоднечі.
  • Кішка вмивається і вилизує лапки – погода незабаром буде теплою і сонячною.
  • Кішка тулиться до батареї – до морозу.

Що не можна робити в цей день:

  • Ні в якому разі не вникайте в конфлікти з чоловіком або дружиною. Кажуть, якщо посваритися в цей день, то сварки будуть тривати протягом року.
  • Постарайтеся в цей день не співати і не кричати.
  • Не виходьте за межі будинку від півночі до третьої години ночі. В цей час вирує нечисть і це найбільш небезпечний період для людини.
  • Не розповідайте нікому про себе, щоб в майбутньому уникнути чуток.
  • Не давайте нікому цього дня обіцянку, адже швидше за все, ви його не зможете виконати.

До речі, в давні часи люди вірили, що мовчання в цей день не тільки позбавить від негараздів, але і принесе велику удачу.

Мисливці ж у цей день виходили в ліс, щоб визначити, скільки триватиме спокійний час — з того, як високо на гілках білка ховає грибні запаси.

16 грудня іменини у Сави, Миколи, Андрія, Івана, Георгія.

Як ми раніше повідомляли, у МОЗ уточнили, що зміниться для українців в січні.

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