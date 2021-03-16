Праздник 16 марта: что нужно сделать для удачи, главные запреты и именинники

Будучи христианами, они были представлены перед Асклепиодотом, который являлся правителем города.

Несмотря на жестокие избиения, им было ниспослано видение Господа и святого Феодора Тирона. После этого они сразу же исцелились от всех ран, что удивило язычников. Наблюдая за этим чудом они обратились к Христу, за что были казнены.

Асклепиодот уяснил, что силой обратить в язычество святых не выйдет, поэтому решил использовать лесть, уговоры и обещания. Святые сочли его попытку жалкой и в ответ только рассмеялись, после чего молитвами заставили опрокинуться статую Артемиды, чем приговорили себя к кровавому мученичеству.

Святых привязали к высоким деревянным кольям, которые врыли в землю, и поливали кипящей смолой. Утром 3 марта Евтропия и Клеоника распяли, а Василиска отправили в Команы Абхазские, где содержали в темнице.

Позже мученик предстал перед правителем Агриппом, который велел ему принести жертву языческим богам. Святой отказался, за что и поплатился жизнью. Мощи мученика погребли на вспаханном поле христиане.

Люди считали, что Евтропий снег топит, а потому обращались к солнцу с просьбой растопить снег в полях, чтобы вдоволь пропитать их влагой. По мнению славян, в этот день медведи пробуждаются от зимней спячки и вылезают из берлоги, а потому в лес лучше не ходить. Приметы на Евтропиев день подскажут погоду на ближайшее время:

Главные приметы этого дня:

Резкий и яркий гром предвещает солнечную погоду;

Если выбежать 16 марта на улицу - обязательно разбогатеешь;

Если весенний гром рыбу подо льдом застанет - жди большой улов;

Первый гром с севера - к холодному лету. Если он прогремел утром, то летом будет неустойчивая погода.

Что нельзя делать в этот день:

В этот день не рекомендуется брать и давать в долг;

Не нужно после полудня выносить из дома мусор - вместе с ним уйдет благополучие, семейная гармония и достаток.

Нельзя ругаться, сквернословить, хвастаться и жадничать. Лучше дать милостыню просящему, или помочь друзьям.

Не разрешается браться за острые предметы.

Именинники 16 марта

В этот день свои именины празднуют: Василиск, Евтропий, Зинон, Зоил, Клеоник, Марфа, Михаил, Севастьян.