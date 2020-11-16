Праздник 16 ноября: что строго запрещено делать сегодня, чтобы не навлечь беду

16 ноября существуют важные запреты и традиции, которых стоит придерживаться

16 ноября 2020 года чтят память Анны Холодной. Она была дочерью князя Киевского Всеволода Ярославича (1078–1093 годы) и греческой царевны. Девушка была помолвлена с сыном византийского императора Константином Дукой, но брак не состоялся, поскольку жениха насильно постригли в монахи. Поэтому Анна посвятила себя служению Господу. Что можно и нельзя делать в этот день, традиции и приметы - читайте в нашем материале.

В этот день наши предки пристально наблюдали за погодой, а девушки брались за рукоделие. Другие названия праздника: "Анна Зимовая", "Кросник", "Агапий", "Бабы". Об этом пишет sputniknews.

Главные традиции 16 ноября

В этот день по традиции девушки проводили вечера за рукоделием, а хозяйки готовили разнообразные блюда из замороженных ягод.

Считалось, что 16 ноября на землю спускается нечистая сила, чтобы посмотреть, как живут люди. Поэтому люди без крайней необходимости не оставляли свои дома и избегали людных мест.

В старину верили, что если на Анну нет снега, то следующий год будет неурожайным. В народе говорили: "Анна без снега - не жди хлеба". Но после этого дня очень вероятны снегопады.

Что строго запрещено делать на Анну Холодную

В этот день категорически нельзя трудиться беременным женщинам, сегодня они должны только отдыхать и наслаждаться. Например, вкусной едой, приятным времяпрепровождением.

Кроме того, сегодня противопоказаны стирка, уборка и ремонтные работы, иначе накличите беду в дом.

Главные народные приметы 16 ноября

Если сегодня случится мороз, то в целом зима будет теплая.

Если мыши активно роют норки - грядут крепкие морозы, а если снег лежит, но листья с деревьев еще не опали, то урожая хорошего по весне ждать не придется.

Если дрова сильно трещат в печи - к ненастью.

Именины 16 ноября празднуют Богдан, Федор, Павел, Федот, Сергей, Кузьма, Василий, Евдокия, Анна, Петр.

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