Свято 16 листопада: що суворо заборонено робити сьогодні, щоб не накликати біду

16 листопада існують важливі заборони і традиції, яких варто дотримуватися

16 листопада 2020 року вшановують пам'ять Анни Холодної. Вона була дочкою князя Київського Всеволода Ярославича (1078-1093 роки) та грецької царівни. Дівчина була заручена з сином візантійського імператора Костянтином Дукою, але шлюб не відбувся, оскільки нареченого насильно постригли в ченці. Тому Анна присвятила себе служінню Господу. Що можна і не можна робити в цей день, традиції і прикмети - читайте в нашому матеріалі.

У цей день наші пращури пильно спостерігали за погодою, а дівчата бралися за рукоділля. Інші назви свята: "Анна Зимова", "Кросник", "Агапій", "Баби". Про це пише sputniknews.

Головні традиції 16 листопада

В цей день за традицією дівчата проводили вечори за рукоділлям, а господині готували різноманітні страви із заморожених ягід.

Вважалося, що 16 листопада на землю спускається нечиста сила, щоб подивитися, як живуть люди. Тому люди без необхідності не залишали свої будинки і уникали людних місць.

У давнину вірили, якщо на Анну немає снігу, то наступний рік буде неврожайним. У народі говорили: "Анна без снігу - не чекай хліба". Але після цього дня дуже вірогідні снігопади.

Що суворо заборонено робити на Анну Холодну

В цей день категорично не можна працювати вагітним жінкам, сьогодні вони мають тільки відпочивати і насолоджуватися. Наприклад, смачною їжею, приємним заняттям.

Крім того, сьогодні протипоказані прання, прибирання та ремонтні роботи, інакше накличете біду в дім.

Головні народні прикмети 16 листопада

Якщо сьогодні трапиться мороз, то в цілому зима буде тепла.

Якщо миші активно риють нірки - настають міцні морози, а якщо сніг лежить, але листя з дерев ще не опало, то хорошого урожаю з весни чекати не доведеться.

Якщо дрова сильно тріщать у печі - до негоди.

Іменини 16 листопада святкують Богдан, Федір, Павло, Федот, Сергій, Кузьма, Василь, Євдокія, Анна, Петро.

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