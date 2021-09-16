Праздник 16 сентября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить
16 сентября православная церковь чтит память Домны Никодимийской.
Что запрещено делать сегодня, какие традиции и приметы важно соблюдать и кого поздравить с днем ангела - читайте ниже в нашем материале.
Домна была языческой жрицей, но приняла христианскую веру. Когда по приказу правителя начались гонения на христиан, Домна пострадала за свои убеждения и с тех пор стала почитаться как мученица.
В народе дату 16 сентября называли день Домны. Было принято наводить порядок в доме, в сарае и в амбаре. Считалось, что это поможет приобрести благополучие на осень. В доме прибирали всю рухлядь. Вещи перестирывали и приводили в порядок, а что негодным стало, раздавали бедным или сжигали на огороде.
Главные приметы этого дня
- Гром гремит – к долгой и теплой осени.
- Теплый день – к поздней весне.
- Красный закат – к холодам или заморозкам.
- Если день туманным выдался, то полевые работы пройдут спокойно и легко.
- Туман в полнолуние или новолуние – к ясной погоде.
- Дождь после обеда – к затяжному ненастью.
- Большие муравейники – к суровой зиме.
- На елях шишек много – зима будет теплой.
- Мало ягод и грибов – следующий год будет неурожайным.
- Чтобы защитить домашнюю скотину от порчи - на скотном дворе нужно старую обувь повесить.
Что нельзя делать в этот день
- В этот день нельзя свататься, жениться и гулять свадьбы.
- Нельзя ругаться матом и сквернословить.
- В этот день нельзя много есть и переедать.
День ангела 16 сентября празднуют: Алексей, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Доминика, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергей.
Как мы писали ранее, сентябрь 2021 года будет богат на важные церковные праздники. Читайте полный список.