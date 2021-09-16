Свято 16 вересня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати

Що заборонено робити сьогодні, які традиції і прикмети важливо дотримуватися і кого привітати з днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.

Домна була язичницькою жрицею, але прийняла християнську віру. Коли за наказом правителя почалися гоніння на християн, Домна постраждала за свої переконання і з того часу стала шануватися як мучениця.

У народі дату 16 вересня називали день Домни. Було заведено наводити порядок в будинку, в сараї і в коморі. Вважалося, що це допоможе придбати благополуччя на осінь. У будинку прибирали весь непотріб. Речі перепирали і давати їм лад, а що непридатним стало, роздавали бідним або спалювали на городі.

Головні прикмети цього дня

Грім гримить - до довгої і теплої осені.

Теплий день - до пізньої весни.

Червоний захід - до холодів або заморозків.

Якщо день туманним видався, то польові роботи пройдуть спокійно і легко.

Туман в повний місяць або молодик – до ясної погоди.

Дощ після обіду - до затяжної негоди.

Великі мурашники - до суворої зими.

На ялинках шишок багато - зима буде теплою.

Мало ягід і грибів - наступний рік буде неврожайним.

Щоб захистити домашню худобу від псування - на обори потрібно старе взуття повісити.

Що не можна робити в цей день

У цей день не можна свататися, одружитися і гуляти весілля.

Не можна лаятися матом і лихословити.

У цей день не можна багато їсти й переїдати.

День ангела 16 вересня святкують: Олексій, Андрій, Василь, Василиса, Володимир, Домініка, Юхим, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сергій.