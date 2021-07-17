Праздник 17 июля: что можно и нельзя делать, все приметы дня
17 июля православная церковь почитает память преподобной Марфы, матери преподобного Симеона Дивногорца, и трех святых с именем Андрей: христианского богослова и проповедника Андрея Критского, русского иконописца Андрея Рублева, благоверного великого князя Андрея Боголюбского.
Мы расскажем ниже в нашем материале о самых главных приметах дня, а также его табу.
В народном календаре эта дата получила название Андрей Налива, а все потому, что зачастую к этому дню наливались овсяные колосья. Люди с нетерпением ждали дождя. Считалось, что "Андреевский" дождик благоприятен для посевов и сулит богатый урожай.
На Андрея крестьяне чистили овсяное поле и заготавливали сено. День проходил в неустанном труде. Было принято готовить вкусную овсяную кашу. Прежде чем приступить к трапезе, необходимо накормить лошадей, ведь от их выносливости, силы и здоровья зависел успех летней напряженной работы во время жатвы и уборки хлеба. Чтобы лошади в течение года не болели, им давали дышать паром от сваренной овсяной шелухи.
Главные приметы этого дня
- Какая погода на Андрея Наливу, такая будет и в Калинов день (11 августа).
- Если листья на растениях начали желтеть, то осень будет ранней.
- Облачная погода – к теплу.
- Гром гремит громко – к граду.
- Если при первых каплях дождя куры в курятник прячутся, то ливень будет затяжным.
- Хороший урожай лесных ягод – к суровой зиме.
Что категорически нельзя делать в этот день
- В этот день нельзя ничего планировать - будет неудача.
- Не давайте в долг и не берите денег взаймы - этот день считается опасным.
Именинники – Андрей, Богдан, Ефим (Ефим), Марфа (Марта), Федор, Федот. Поздравьте этих людей с днем ангела.
Напомним, что в Украине появится новый праздник.