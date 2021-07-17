Свято 17 липня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня
17 липня православна церква вшановує пам'ять преподобної Марфи, матері преподобного Симеона Дивногорця, і трьох святих з ім'ям Андрій: християнського богослова і проповідника Андрія Критського, російського іконописця Андрія Рубльова, благовірного великого князя Андрія Боголюбського.
Ми розповімо нижче в нашому матеріалі про найголовніші прикмети дня, а також його табу.
У народному календарі ця дата отримала назву Андрій Налива, а все тому, що найчастіше до цього дня наливалося вівсяне колосся. Люди з нетерпінням чекали дощу. Вважалося, що "Андріївський" дощик сприятливий для посівів і обіцяє багатий урожай.
На Андрія селяни чистили вівсяне поле і заготовляли сіно. День проходив у невпинній праці. Було заведено готувати смачну вівсяну кашу. Перш ніж приступити до трапези, необхідно нагодувати коней, адже від їх витривалості, сили і здоров'я залежав успіх літньої напруженої роботи під час жнив і збирання хліба. Щоб коні протягом року не хворіли, їм давали дихати парою від звареної вівсяного лушпиння.
Головні прикмети цього дня
- Яка погода на Андрія Наливу, така буде і в Калинів день (11 серпня).
- Якщо листя на рослинах почали жовтіти, то осінь буде ранньою.
- Хмарна погода - до тепла.
- Грім гримить голосно - до граду.
- Якщо при перших краплях дощу кури в курник ховаються, то злива буде затяжним.
- Хороший урожай лісових ягід - до суворої зими.
Що категорично не можна робити в цей день
- У цей день не можна нічого планувати - буде невдача.
- Не давайте в борг і не беріть грошей в борг - цей день вважається небезпечним.
Іменинники - Андрій, Богдан, Юхим (Юхим), Марфа (Марта), Федір, Федот. Привітайте цих людей з днем ангела.
Нагадаємо, що в Україні з'явиться нове свято.