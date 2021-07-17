Свято 17 липня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня

У народному календарі ця дата отримала назву Андрій Налива, а все тому, що найчастіше до цього дня наливалося вівсяне колосся. Люди з нетерпінням чекали дощу. Вважалося, що "Андріївський" дощик сприятливий для посівів і обіцяє багатий урожай.



На Андрія селяни чистили вівсяне поле і заготовляли сіно. День проходив у невпинній праці. Було заведено готувати смачну вівсяну кашу. Перш ніж приступити до трапези, необхідно нагодувати коней, адже від їх витривалості, сили і здоров'я залежав успіх літньої напруженої роботи під час жнив і збирання хліба. Щоб коні протягом року не хворіли, їм давали дихати парою від звареної вівсяного лушпиння.

Головні прикмети цього дня

Яка погода на Андрія Наливу, така буде і в Калинів день (11 серпня).

Якщо листя на рослинах почали жовтіти, то осінь буде ранньою.

Хмарна погода - до тепла.

Грім гримить голосно - до граду.

Якщо при перших краплях дощу кури в курник ховаються, то злива буде затяжним.

Хороший урожай лісових ягід - до суворої зими.

Що категорично не можна робити в цей день

У цей день не можна нічого планувати - буде невдача.

Не давайте в борг і не беріть грошей в борг - цей день вважається небезпечним.

Іменинники - Андрій, Богдан, Юхим (Юхим), Марфа (Марта), Федір, Федот. Привітайте цих людей з днем ангела.