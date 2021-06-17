Праздник 17 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
17 июня православная церковь чтит память святителя Митрофана Константинопольского.
Ниже в нашем материале читайте что можно, а что нельзя делать в этот день, его приметы, а также у кого именины.
На Митрофана наши предки следили за вечерней зарей: красная заря - к ветру; светлая и желтая - к дождю. В это время зацветают поздние сорта рябины, яблони.
В этот день было принято удобрять землю, считалось, что почва принесет урожай.
К тому же в этот день принято сеять гречку – считается, что тогда она даст отменный урожай.
Главные приметы этого дня:
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Если душно на восходе – будет плохая погода.
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Если радуга на востоке – будет хорошая погода, на западе – к ненастью.
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Если ярко пахнет цветами – будет дождь.
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Кувшинки закрылись и под воду ушли, а жабы выползли – к осадкам.
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Дождь 17 июня – примета того, что он будет идти еще несколько дней.
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Посеянная 17 июня гречка должна дать хороший урожай.
Что нельзя делать в этот день:
- В этот день нельзя ссориться.
- Нельзя врать.
- Нельзя пить алкоголь.
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