Свято 17 червня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини
17 червня православна церква вшановує пам'ять святителя Митрофана Константинопольського.
Нижче в нашому матеріалі читайте що можна, а що не можна робити в цей день, його прикмети, а також у кого іменини.
На Митрофана наші предки стежили за вечірньою зорею: Червона Зоря - до вітру; світла і жовта - до дощу. В цей час зацвітають пізні сорти горобини, яблуні.
У цей день було заведено удобрювати землю, вважалося, що грунт принесе урожай.
До того ж в цей день заведено сіяти гречку – вважається, що тоді вона дасть відмінний урожай.
Головні прикмети цього дня:
-
Якщо душно на сході - буде погана погода.
-
Якщо веселка на сході – буде хороша погода, на заході – до негоди.
-
Якщо яскраво пахне квітами - буде дощ.
-
Латаття закрилися і під воду пішли, а жаби виповзли – до опадів.
-
Дощ 17 червня – прикмета того, що він буде йти ще кілька днів.
-
Посіяна 17 червня гречка повинна дати хороший урожай.
Що не можна робити в цей день:
- У цей день не можна сваритися.
- Не можна брехати.
- Не можна пити алкоголь.
Як ми писали раніше, з'явився графік роботи " Нової Пошти" на Трійцю і День Конституції.