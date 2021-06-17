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Свято 17 червня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

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Четвер 17 червня 2021 05:16
Свято 17 червня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини На Митрофана стежили за зірками
Автор: Lite

17 червня православна церква вшановує пам'ять святителя Митрофана Константинопольського.

Нижче в нашому матеріалі читайте що можна, а що не можна робити в цей день, його прикмети, а також у кого іменини.

На Митрофана наші предки стежили за вечірньою зорею: Червона Зоря - до вітру; світла і жовта - до дощу. В цей час зацвітають пізні сорти горобини, яблуні.

У цей день було заведено удобрювати землю, вважалося, що грунт принесе урожай.

До того ж в цей день заведено сіяти гречку – вважається, що тоді вона дасть відмінний урожай.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо душно на сході - буде погана погода.

  • Якщо веселка на сході – буде хороша погода, на заході – до негоди.

  • Якщо яскраво пахне квітами - буде дощ.

  • Латаття закрилися і під воду пішли, а жаби виповзли – до опадів.

  • Дощ 17 червня – прикмета того, що він буде йти ще кілька днів.

  • Посіяна 17 червня гречка повинна дати хороший урожай.

Що не можна робити в цей день:

  • У цей день не можна сваритися.
  • Не можна брехати.
  • Не можна пити алкоголь.

Як ми писали раніше, з'явився графік роботи " Нової Пошти" на Трійцю і День Конституції.

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