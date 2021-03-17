Праздник 17 марта: что нужно обязательно сделать, главные запреты и именинники
17 марта 2020 года почитаются преподобные Герасим Вологодский и Герасим Иорданский.
Какие в этот день существуют обычаи и приметы, а также у кого именины - читайте в нашем материале.
Церковный праздник в честь преподобного Герасима совпадает с прилетом грачей – это один из первых признаков наступления весны.
Обычно наши предки в день Герасима-грачевника в каждом доме пекли хлеб в виде птицы, чтобы задобрить грачей и призвать хорошую погоду вместе с обильным урожаем. 17 марта весна боролась с холодами и прогоняла всю нечистую силу.
Один раз в году на Руси люди сталкивались со злыми духами-кикиморами. В домах проводились ритуалы избавления от назойливой жены домового.
Главные приметы этого дня:
- Если грачи прилетели, то через месяц сойдет снег.
- Грачи играют – на хорошую погоду.
- Грачи стаями вьются над гнездами, тревожатся – к переменчивой погоде.
- Грачи кричат – к дождю.
- Кто утром первым грачей встретит, того ждет удача.
- Если прилетевшие грачи взялись за ремонт старых гнезд, через несколько дней будет хорошая и теплая погода.
- Сны, которые снятся в этот день - сбудутся через 12 дней.
Что нельзя делать в этот день:
- В этот день нельзя идти на любые операции и посещать стоматолога.
- Не делайте крупных покупок - они будут напрасными.
Именины сегодня празднуют: Василий, Вячеслав, Григорий, Даниил, Павел, Яков.
Читайте также о праздниках и выходных, которые нас ждут в апреле.