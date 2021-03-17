Свято 17 березня: що потрібно обов'язково зробити, головні заборони і іменинники
17 березня 2020 року шануються преподобні Герасим Вологодський і Герасим Йорданський.
Які в цей день існують звичаї і прикмети, а також у кого іменини - читайте в нашому матеріалі.
Церковне свято на честь преподобного Герасима збігається з прильотом граків – це один з перших ознак настання весни.
Зазвичай наші предки в день Герасима-грачівника в кожному будинку пекли хліб у вигляді птаха, щоб задобрити граків і закликати хорошу погоду разом з рясним урожаєм. 17 березня весна боролася з холодами й проганяла всю нечисту силу.
Один раз в році на Русі люди стикалися зі злими духами-кикиморами. В хатах проводилися ритуали позбавлення від настирливої дружини домовика.
Головні прикмети цього дня:
- Якщо граки прилетіли, то через місяць зійде сніг.
- Граки грають – на хорошу погоду.
- Граки в'ються зграями над гніздами, тривожаться – до мінливої погоди.
- Граки кричать – до дощу.
- Хто вранці першим граків зустріне, того чекає удача.
- Якщо граки прилетіли взялися за ремонт старих гнізд, через кілька днів буде гарна і тепла погода.
- Сни, які сняться в цей день збудуться через 12 днів.
Що не можна робити в цей день:
- У цей день можна йти на будь-які операції і відвідувати стоматолога.
- Не робіть великих покупок - вони будуть марними.
Сьогодні іменини святкують: Василь, В'ячеслав, Григорій, Данило, Павло, Яків.
Читайте також про свята і вихідні, які нас чекають у квітні.