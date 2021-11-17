Праздник 17 ноября: что строго запрещено делать сегодня, у кого именины
В этот день, 17 ноября в православной церкви почитается память пресвитера Ермея и епископа Мирского Никандра.
Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.
В народе этот день считается несчастливым. Люди стараются не выходить из дома без особой надобности и не начинать никаких дел. По поверью, именно 17 ноября все духи выходят на свободу и пытаются проникнуть в дом.
Христиане 17 ноября почитают память пресвитера Ермея и епископа Мирского Никандра. Оба мученика, согласно преданию, были учениками святого Тита, который, в свою очередь, был последователем апостола Павла. Никандр и Ермей прославились тем, что активно занимались проповедованием и распространением христианского учения, многих язычников им удалось обратить в свою веру. Однако правители узнали о деятельности Ермея и Никандра, после чего арестовали их и потребовали отречься от своей веры в пользу язычества. На это проповедники ответили отказом, за что были подвергнуты многочисленным мучениям.
Главные приметы этого дня
- Мышей больше, чем обычно – примета, что будет холодная зима.
- В новолуние снег выпал – скоро он растает.
- Если в новолуние установилась определенная погода, то она будет держаться до конца месяца.
- Белые круги вокруг солнца – по приметам, жди снежную бурю.
- Нужно начертить кресты над дверями и окнами с помощью мела – так нечистая сила в дом не проникнет.
- Для защиты от злых сил можно насыпать на подоконник немного рябины.
- Чтобы защититься от духов, можно использовать змеиный выползок (шкурку змеи, которая сбрасывается в процессе линьки), подкову.
Что нельзя делать в этот день
- Постарайтесь этот день провести дома, не выходите на улицу без причины.
- Не занимайте ничего соседям, ведь можете отдать счастье.
- Не начинайте никаких новых дел.
- Не оставляйте открытыми окна, форточку и двери.
- Не приглашайте в гости в этот день даже самых близких родственников.
- Никому не занимайте в этот день деньги.
- В этот день не заключайте сделки и не знакомьтесь с новыми людьми – все это не принесет пользы.
- Ни в коем случае нельзя жениться - брак будет несчастливым.
В этот день именины у Никандра, Ивана, Степана, Александра, Николая, Ильи, Евгения, Еремы, Порфирия, Симона, Степана. Поздравьте этих людей с днем ангела.
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