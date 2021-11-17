Свято 17 листопада: що строго заборонено робити сьогодні, у кого іменини
У цей день, 17 листопада в православній церкві вшановується пам'ять пресвітера Єрмея і єпископа мирського Нікандра.
Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
У народі цей день вважається нещасливим. Люди намагаються не виходити з дому без особливої потреби і не починати ніяких справ. За повір'ям, саме 17 листопада всі духи виходять на свободу і намагаються проникнути в будинок.
Християни 17 листопада вшановують пам'ять пресвітера Єрмея і єпископа мирського Нікандра. Обидва мученики, згідно з переказами, були учнями святого Тита, який, своєю чергою, був послідовником апостола Павла. Нікандр і Єрмей прославилися тим, що активно займалися проповідуванням і поширенням християнського вчення, багатьох язичників їм вдалося звернути в свою віру. Однак правителі дізналися про діяльність Єрмея і Нікандра, після чого заарештували їх і зажадали відректися від своєї віри на користь язичництва. На це проповідники відповіли відмовою, за що були піддані численним мукам.
Головні прикмети цього дня
- Мишей більше, ніж зазвичай – прикмета, що буде холодна зима.
- У молодика сніг випав - скоро він розтане.
- Якщо в молодика встановилася певна погода, то вона буде триматися до кінця місяця.
- Білі кола навколо Сонця - за прикметами, чекай снігову бурю.
- Потрібно накреслити хрести над дверима і вікнами за допомогою крейди – так нечиста сила в будинок не проникне.
- Для захисту від злих сил можна насипати на підвіконня трохи горобини.
- Щоб захиститися від духів, можна використовувати зміїний виповзок (шкірку змії, яка скидається в процесі линьки), підкову.
Що не можна робити в цей день
- Намагайтеся цей день провести вдома, не виходьте на вулицю без причини.
- Не займайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.
- Не починайте ніяких нових справ.
- Не залишайте відкритими вікна, кватирку і двері.
- Не запрошуйте в гості в цей день навіть найближчих родичів.
- Нікому не позичайте в цей день гроші.
- У цей день не укладайте угоди і не знайомтеся з новими людьми - все це не принесе користі.
- Ні в якому разі не можна одружуватися - шлюб буде нещасливим.
У цей день іменини у Никандра, Івана, Степана, Олександра, Миколи, Іллі, Євгена, Єреми, Порфирія, Симона, Степана. Привітайте цих людей з днем ангела.
Раніше ми писали, Як правильно відзначати день народження і що категорично робити не можна.