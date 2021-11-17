Свято 17 листопада: що строго заборонено робити сьогодні, у кого іменини

У цей день, 17 листопада в православній церкві вшановується пам'ять пресвітера Єрмея і єпископа мирського Нікандра.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

У народі цей день вважається нещасливим. Люди намагаються не виходити з дому без особливої потреби і не починати ніяких справ. За повір'ям, саме 17 листопада всі духи виходять на свободу і намагаються проникнути в будинок.

Християни 17 листопада вшановують пам'ять пресвітера Єрмея і єпископа мирського Нікандра. Обидва мученики, згідно з переказами, були учнями святого Тита, який, своєю чергою, був послідовником апостола Павла. Нікандр і Єрмей прославилися тим, що активно займалися проповідуванням і поширенням християнського вчення, багатьох язичників їм вдалося звернути в свою віру. Однак правителі дізналися про діяльність Єрмея і Нікандра, після чого заарештували їх і зажадали відректися від своєї віри на користь язичництва. На це проповідники відповіли відмовою, за що були піддані численним мукам.

Головні прикмети цього дня

Мишей більше, ніж зазвичай – прикмета, що буде холодна зима.

У молодика сніг випав - скоро він розтане.

Якщо в молодика встановилася певна погода, то вона буде триматися до кінця місяця.

Білі кола навколо Сонця - за прикметами, чекай снігову бурю.

Потрібно накреслити хрести над дверима і вікнами за допомогою крейди – так нечиста сила в будинок не проникне.

Для захисту від злих сил можна насипати на підвіконня трохи горобини.

Щоб захиститися від духів, можна використовувати зміїний виповзок (шкірку змії, яка скидається в процесі линьки), підкову.

Що не можна робити в цей день

Намагайтеся цей день провести вдома, не виходьте на вулицю без причини.

Не займайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.

Не починайте ніяких нових справ.

Не залишайте відкритими вікна, кватирку і двері.

Не запрошуйте в гості в цей день навіть найближчих родичів.

Нікому не позичайте в цей день гроші.

У цей день не укладайте угоди і не знайомтеся з новими людьми - все це не принесе користі.

Ні в якому разі не можна одружуватися - шлюб буде нещасливим.

У цей день іменини у Никандра, Івана, Степана, Олександра, Миколи, Іллі, Євгена, Єреми, Порфирія, Симона, Степана. Привітайте цих людей з днем ангела.