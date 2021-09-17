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Праздник 17 сентября: что строго запрещено делать, главные традиции и кто именинник

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Пятница 17 сентября 2021 05:45
Праздник 17 сентября: что строго запрещено делать, главные традиции и кто именинник Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

17 сентября в православной церкви отмечается праздник иконы Божьей Матери "Неопалимая Купина".

Что нельзя делать в этот день, кто отмечает день ангела, важные традиции и приметы - читайте далее в нашем материале.

Неопалимая Купина - прообраз Богоматери и символизирует непорочное зачатие Девы Марии. В христианстве считается, что икона "Неопалимая Купина" оберегает дом от пожара и молний.

Кроме того, перед иконой молятся воины, которые просят защиту в бою, пожарные и врачи - при риске получить ожоги или увечья от огня. Люди с психическими расстройствами просят избавить их от болезни. Любой человек может попросить Неопалимую Купину "сжечь" его грехи.

В этот день крестьяне крайне трепетно относились к огню. У иконы Неопалимой Купины они молились о том, чтобы пожары обходили стороной их жилища. А если возгорание все-таки происходило, люди носили святой образ вокруг горящей избы.

Также 17 сентября крестьяне обходили сеновалы и несколько раз протыкали их вилами. Считалось, что таким образом можно избавиться от нечистой силы.

Главные приметы

  • Если орехов много, а грибов мало, то зима будет суровая и снежная.
  • Большие муравьиные кучи – к холодной зиме.
  • Дождик, начавшийся на рассвете, закончится к полудню.
  • После дождя земля быстро подсохла – жди затяжного ненастья.
  • Если день дождливый и ненастный, то осень будет сухая.
  • Филин громко ухает или заяц забежал в деревню – к пожару.
  • Сон с 16 на 17 сентября вещий. Он исполнится в течение 20 дней.

Что нельзя делать в этот день

  • Не стоит в этот день ссориться
  • Начинать важные дела
  • Смотреть на огонь.

День ангела 17 сентября отмечают мужчины с именами Александр, Асаф, Василий, Григорий, Иоанн, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Парфен, Петр, Прилидиан, Степан.

Напомним, что украинцы в 2022 году получат дополнительные выходные.

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