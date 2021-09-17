ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Свято 17 вересня: що строго заборонено робити, головні традиції і хто іменинник

Новость на русском →
П'ятниця 17 вересня 2021 05:45
Свято 17 вересня: що строго заборонено робити, головні традиції і хто іменинник Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

17 вересня в православній церкві відзначається свято ікони Божої Матері "Неопалима Купина".

Що не можна робити в цей день, хто відзначає день ангела, важливі традиції і прикмети - читайте далі в нашому матеріалі.

Неопалима Купина - прообраз Богоматері і символізує непорочне зачаття Діви Марії. У християнстві вважається, що ікона "Неопалима Купина" оберігає будинок від пожежі й блискавок.

Крім того, перед іконою моляться воїни, які просять захисту в бою, пожежники і лікарі - при ризику отримати опіки або каліцтва від вогню. Люди з психічними розладами просять позбавити їх від хвороби. Будь-яка людина може попросити Неопалиму Купину "спалити" її гріхи.

У цей день селяни вкрай трепетно ставилися до вогню. Біля ікони Неопалимої Купини вони молилися про те, щоб пожежі обходили стороною їх житла. А якщо загоряння все-таки відбувалося, люди носили святий образ навколо палаючої хати.

Також 17 вересня селяни обходили сінники і кілька разів протикали їх вилами. Вважалося, що таким чином можна позбутися від нечистої сили.

Головні прикмети

  • Якщо горіхів багато, а грибів мало, то зима буде сувора і сніжна.
  • Великі мурашині купи - до холодної зими.
  • Дощик, що почався на світанку, закінчиться до полудня.
  • Після дощу земля швидко підсохла - чекай затяжної негоди.
  • Якщо день дощовий і непогожий, то осінь буде суха.
  • Пугач голосно ухає або заєць забіг в село – до пожежі.
  • Сон з 16 на 17 вересня віщий. Він виповниться протягом 20 днів.

Що не можна робити в цей день

  • Не варто в цей день сваритися
  • Починати важливі справи
  • Дивитися на вогонь.

День ангела 17 вересня відзначають чоловіки з іменами Олександр, Асаф, Василь, Григорій, Іоанн, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Павло, Парфен, Петро, Прилідіан, Степан.

Нагадаємо, що українці в 2022 році отримають додаткові вихідні.

Читайте LITE в Google News
Свята в Україні
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Ляшко зробив важливе звернення до противників вакцинації: "є два варіанти"
Ляшко зробив важливе звернення до противників вакцинації: "є два варіанти"