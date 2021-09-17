Свято 17 вересня: що строго заборонено робити, головні традиції і хто іменинник
17 вересня в православній церкві відзначається свято ікони Божої Матері "Неопалима Купина".
Що не можна робити в цей день, хто відзначає день ангела, важливі традиції і прикмети - читайте далі в нашому матеріалі.
Неопалима Купина - прообраз Богоматері і символізує непорочне зачаття Діви Марії. У християнстві вважається, що ікона "Неопалима Купина" оберігає будинок від пожежі й блискавок.
Крім того, перед іконою моляться воїни, які просять захисту в бою, пожежники і лікарі - при ризику отримати опіки або каліцтва від вогню. Люди з психічними розладами просять позбавити їх від хвороби. Будь-яка людина може попросити Неопалиму Купину "спалити" її гріхи.
У цей день селяни вкрай трепетно ставилися до вогню. Біля ікони Неопалимої Купини вони молилися про те, щоб пожежі обходили стороною їх житла. А якщо загоряння все-таки відбувалося, люди носили святий образ навколо палаючої хати.
Також 17 вересня селяни обходили сінники і кілька разів протикали їх вилами. Вважалося, що таким чином можна позбутися від нечистої сили.
Головні прикмети
- Якщо горіхів багато, а грибів мало, то зима буде сувора і сніжна.
- Великі мурашині купи - до холодної зими.
- Дощик, що почався на світанку, закінчиться до полудня.
- Після дощу земля швидко підсохла - чекай затяжної негоди.
- Якщо день дощовий і непогожий, то осінь буде суха.
- Пугач голосно ухає або заєць забіг в село – до пожежі.
- Сон з 16 на 17 вересня віщий. Він виповниться протягом 20 днів.
Що не можна робити в цей день
- Не варто в цей день сваритися
- Починати важливі справи
- Дивитися на вогонь.
День ангела 17 вересня відзначають чоловіки з іменами Олександр, Асаф, Василь, Григорій, Іоанн, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Павло, Парфен, Петро, Прилідіан, Степан.
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