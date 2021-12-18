Праздник 18 декабря: что лучше не делать в Саввин день, приметы

Святой составил первое правило монашеской богослужебного устава (Иерусалимский Типикон). Он был введен в общежительных обителях всей Палестины, откуда распространился по всему Православному Востоке, а на украинских землях в широком употреблении появился со времени митрополита Киевского Киприана.

Традиции и поверья в Саввин день

Согласно народным традициям, в Саввин день откладывались все домашние работы, так что хозяйки 18 декабря не работали.

Строгий запрет касался мытья головы беременным - это считалось плохой приметой и сулило болезни и беды нарушительнице правила.

Еще одно табу относилось к владельцам лошадей - им нельзя ругаться в этот день, иначе с животным могло случиться несчастье.

На Савву продолжался пост, и главными блюдами на столе были пироги, борщ, яблоки и капуста.

Чтобы призвать удачу и достаток, под подушку клали монеты - эта традиция схожа с подарками на большой религиозный праздник День святого Николая Чудотворца, который отмечается на следующий день 19 декабря.

Главные приметы на Саввин день

Если в Саввин день в печи огонь красного цвета - значит жди сильную бурю;

Если же из трубы дома валит сильный дым, то вскоре хозяева могут столкнуться с бедой;

Если белки в этот день оставляют свои гнезда и спускаются с деревьев на землю, то погода потеплеет;

Если на Савву рыхлый снег начинает таять - на днях будет оттепель.

Именины в этот день празднуют – Захар, Геннадий, Илья, Сергей.