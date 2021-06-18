Праздник 18 июня: какой сегодня день, что категорически нельзя делать и кто именинник
18 июня христиане отмечают Дорофеев день. Эта дата названа так в честь священномученика Дорофея Тирского, который жил в 3-4 веке. Он служил епископом в финикийском городе Тире. В период гонения на христиан при императоре Диоклетиане скрывался от язычников. В период правления Юлиана Отступника епископ принял мученическую смерть.
На Руси считалось, что с Дорофея начинаются самые короткие ночи в году. Их еще называли "воробьиные". В этот день обычно расцветает сон-трава, которая может предсказать спящему человеку будущее.
Именинники этого дня – Игнат, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, Маркиан, Федор.
Главные приметы этого дня:
Хорошая погода на день Дорофея – будет хороший урожай зерна.
Ветер 18 июня дует с восточной стороны – лето будет ветреным и дождливым.
Много пустоцвета на огурцах – нужно было совершить один важный обряд. Так, хозяйка волокла 18 июня в огород ногой старый лапоть и бросала в огурцы, приговаривая: "Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись". Согласно поверьям, эти действия 18 июня позволяли получить урожай от следующих посадок.
Если выполоть весь бурьян в этот день - он больше не появится.
Что нельзя делать в этот день:
Нельзя собирать сон-траву просто так.
Нельзя откладывать неоконченные дела на потом.
Как мы ранее сообщали, в Украине обнаружен безлюдный курорт, где нет туристов и чистое море.
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18 июня христиане отмечают Дорофеев день. Эта дата названа так в честь священномученика Дорофея Тирского, который жил в 3-4 веке. Он служил епископом в финикийском городе Тире. В период гонения на христиан при императоре Диоклетиане скрывался от язычников. В период правления Юлиана Отступника епископ принял мученическую смерть.
На Руси считалось, что с Дорофея начинаются самые короткие ночи в году. Их еще называли "воробьиные". В этот день обычно расцветает сон-трава, которая может предсказать спящему человеку будущее.
Именинники этого дня – Игнат, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, Маркиан, Федор.
Главные приметы этого дня:
Хорошая погода на день Дорофея – будет хороший урожай зерна.
Ветер 18 июня дует с восточной стороны – лето будет ветреным и дождливым.
Много пустоцвета на огурцах – нужно было совершить один важный обряд. Так, хозяйка волокла 18 июня в огород ногой старый лапоть и бросала в огурцы, приговаривая: "Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись". Согласно поверьям, эти действия 18 июня позволяли получить урожай от следующих посадок.
Если выполоть весь бурьян в этот день - он больше не появится.
Что нельзя делать в этот день:
Нельзя собирать сон-траву просто так.
Нельзя откладывать неоконченные дела на потом.
Как мы ранее сообщали, в Украине обнаружен безлюдный курорт, где нет туристов и чистое море.
Читайте РБК-Украина в Google News
18 июня христиане отмечают Дорофеев день. Эта дата названа так в честь священномученика Дорофея Тирского, который жил в 3-4 веке. Он служил епископом в финикийском городе Тире. В период гонения на христиан при императоре Диоклетиане скрывался от язычников. В период правления Юлиана Отступника епископ принял мученическую смерть.
На Руси считалось, что с Дорофея начинаются самые короткие ночи в году. Их еще называли "воробьиные". В этот день обычно расцветает сон-трава, которая может предсказать спящему человеку будущее.
Именинники этого дня – Игнат, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, Маркиан, Федор.
Главные приметы этого дня:
Хорошая погода на день Дорофея – будет хороший урожай зерна.
Ветер 18 июня дует с восточной стороны – лето будет ветреным и дождливым.
Много пустоцвета на огурцах – нужно было совершить один важный обряд. Так, хозяйка волокла 18 июня в огород ногой старый лапоть и бросала в огурцы, приговаривая: "Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись". Согласно поверьям, эти действия 18 июня позволяли получить урожай от следующих посадок.
Если выполоть весь бурьян в этот день - он больше не появится.
Что нельзя делать в этот день:
Нельзя собирать сон-траву просто так.
Нельзя откладывать неоконченные дела на потом.
Как мы ранее сообщали, в Украине обнаружен безлюдный курорт, где нет туристов и чистое море.
Читайте РБК-Украина в Google News
18 июня христиане отмечают Дорофеев день. Эта дата названа так в честь священномученика Дорофея Тирского, который жил в 3-4 веке.
В нашем материале ниже мы расскажем о всех приметах и запретах этого дня, а также, кто сегодня именинник.
Он служил епископом в финикийском городе Тире. В период гонения на христиан при императоре Диоклетиане скрывался от язычников. В период правления Юлиана Отступника епископ принял мученическую смерть.
На Руси считалось, что с Дорофея начинаются самые короткие ночи в году. Их еще называли "воробьиные". В этот день обычно расцветает сон-трава, которая может предсказать спящему человеку будущее.
Главные приметы этого дня:
- Хорошая погода на день Дорофея – будет хороший урожай зерна.
- Ветер 18 июня дует с восточной стороны – лето будет ветреным и дождливым.
- Много пустоцвета на огурцах – нужно было совершить один важный обряд. Так, хозяйка волокла 18 июня в огород ногой старый лапоть и бросала в огурцы, приговаривая: "Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись". Согласно поверьям, эти действия 18 июня позволяли получить урожай от следующих посадок.
- Если выполоть весь бурьян в этот день - он больше не появится.
Что нельзя делать в этот день:
- Нельзя собирать сон-траву просто так.
- Нельзя откладывать неоконченные дела на потом.
Именинники этого дня – Игнат, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, Маркиан, Федор. Не забудьте поздравить их с днем ангела.
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