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Свято 18 червня: який сьогодні день, що категорично не можна робити і хто іменинник

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П'ятниця 18 червня 2021 05:50
Свято 18 червня: який сьогодні день, що категорично не можна робити і хто іменинник Православні згадують про священомученика Дорофея (колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

18 червня християни відзначають Дорофєєв день. Ця дата названа так на честь священномученика Дорофея тирського, який жив в 3-4 столітті.

У нашому матеріалі нижче ми розповімо про всі прикмети і заборони цього дня, а також, хто сьогодні іменинник.

Він служив єпископом у фінікійському місті тирі. У період гоніння на християн при імператорі Діоклетіані переховувався від язичників. У період правління Юліана Відступника єпископ прийняв мученицьку смерть.

На Русі вважалося, що з Дорофея починаються найкоротші ночі в році. Їх ще називали"горобині". У цей день зазвичай розквітає сон-трава, яка може передбачити сплячій людині майбутнє.

Головні прикмети цього дня:

  • Хороша погода на день Дорофея - буде хороший урожай зерна.
  • Вітер 18 червня дме зі східного боку - літо буде вітряним і дощовим.
  • Багато пустоцвіту на огірках - потрібно було зробити один важливий обряд. Так, господиня волочила 18 червня в город ногою старий лапоть і кидала в огірки, примовляючи: "як густо цей лапоть плівся, так щоб і огірки мої плелися". Згідно з повір'ями, ці дії 18 червня дозволяли отримати урожай від наступних посадок.
  • Якщо виполоти весь бур'ян в цей день - він більше не з'явиться.

Що не можна робити в цей день:

  • Не можна збирати сон-траву просто так.
  • Не можна відкладати незакінчені справи на потім.

Іменинники цього дня - Гнат, Дорофей, Ігор, Костянтин, Леонід, Маркіан, Федір. Не забудьте привітати їх з днем ангела.

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