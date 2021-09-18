Праздник 18 сентября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить

Также верующие в этот день чтят память мученика Афанасия Брестского. В народе в праздник проводили специальные обряды и соблюдали важные правила, а нарушителей по поверьям могли ждать не только хвори, но и погибель.

Наши предки на Елизавету и Захария, которые по библейским легендам обладали даром предвидения, устраивали гадания.

Считалось, что 18 сентября для этих целей является очень удачным днем, и к ведуньями часто ходили за советом и, чтобы узнать будущее.

Примечательно, что сам праздничный день чаще называли несчастливым. Дело в том, что бытовали строгие правила, за неуважение к которым легкомысленные могли сильно поплатиться.

Верили, что 18 сентября из леса к людям выходит Кумоха - так называли лихорадку - и нападает на женщин. Прогнать недуг можно было при помощи березового веника. Люди обтрушивали им не только себя, но и свой дом, в котором нужно было также навести порядок. Считалось, что после такой операции хвори не подступят к человеку и его семье целый год.

Главные приметы этого дня

Если в этот день пожелтели листья раньше положенного, то осень будет ранней, а зима очень суровой;

Если на Елизавету и Захария много ягод на рябине, то осень будет дождливая;

Все, что нагадали в день Елизаветы и Захария, обязательно скоро сбудется.

Что нельзя делать в этот день

На Захария нельзя заниматься стиркой.

18 сентября нельзя давать какие-либо клятвы, потому что человек, который нарушит обет, не сдержит обещания, обязательно погибнет.

Именины сегодня празднуют Александр, Алексей, Глеб, Давид, Ефим, Захар, Максим, Федор, Елизавета, Ираида, Раиса, Афанасий. Поздравьте их с днем ангела!