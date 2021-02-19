ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Праздник 19 февраля: самые строгие запреты и приметы в день Вуколы

Новина українською → Пятница 19 февраля 2021 05:59
Праздник 19 февраля: самые строгие запреты и приметы в день Вуколы В старину этот праздник называли Вукол-телятник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

9 февраля по православной традиции почитают память преподобного Вукола Смирнского.

Что нужно обязательно сделать в этот день, все запреты и приметы 19 февраля - читайте в нашем материале.

Его называют первым епископом, который служил в Малой Азии, где он проповедовал христианство.

Что нужно сделать 19 февраля

В старину этот праздник называли Вукол-телятник. Многие приметы и обряды этого дня связывали с плодородием, а именно с благополучным отелом коровы, которая раньше была главной кормилицей семьи. Отсюда происходит еще один обряд - в этот день можно было заговорить мужчину от мужского бессилия.

Считалось также, что если одинокий человек в этот день помолится, он вскоре может обрести свою вторую половинку.

На Вукола рекомендуется делать генеральную уборку в доме и во дворе. Следует вынести и мусор, вымыть пол и окна, починить то, что откладывали уже давно.

Строгие запреты этого дня

В этот день нельзя ссориться, а если вы живете не в ладу с соседями, 19 февраля - отличный день для примирения.

Рекомендуется также в этот день носить на себе оберег, так как в этот день очень легко получить сглаз.

Народные приметы на 19 февраля на Вукола Смирнского

  • Если 19 февраля холодно - март будет теплым.
  • Ударят морозы - обещают бурную весну, сухое и жаркое лето.
  • Чем холоднее на Вуколу, тем теплее будет первый месяц весны.

Именины сегодня празднуют: Александр, Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Юлиан.

Как мы ранее писали, Пасха в 2021 будет поздней. Так говорят, когда великий праздник выпадает на майские дни.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Праздники
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В марте Землю накроет серия сильнейших магнитных бурь: прогноз экспертов
В марте Землю накроет серия сильнейших магнитных бурь: прогноз экспертов