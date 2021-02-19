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Свято 19 лютого: найсуворіші заборони і прикмети в день Вуколи

Новость на русском → П'ятниця 19 лютого 2021 05:59
Свято 19 лютого: найсуворіші заборони і прикмети в день Вуколи У давнину це свято називали Вакула-телятник (колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

9 лютого за православною традицією вшановують пам'ять преподобного Вукола Смирнського.

Що потрібно обов'язково зробити в цей день, всі заборони і прикмети 19 лютого - читайте в нашому матеріалі.

Його називають першим єпископом, який служив в Малій Азії, де він проповідував християнство.

Що потрібно зробити 19 лютого

У давнину це свято називали Вакула-телятник. Багато прикмети та обряди цього дня пов'язували з родючістю, а саме з благополучним отеленням корови, яка раніше була головною годувальницею сім'ї. Звідси походить ще один обряд - у цей день можна було заговорити чоловіка від чоловічого безсилля.

Вважалося також, що якщо самотня людина в цей день помолиться, він незабаром може знайти свою другу половинку.

На Вакулу рекомендується робити генеральне прибирання в будинку і у дворі. Слід винести сміття, вимити підлогу та вікна, полагодити те, що відкладали вже давно.

Суворі заборони цього дня

В цей день не можна сваритися, а якщо ви живете не в злагоді з сусідами, 19 лютого - відмінний день для примирення.

Рекомендується також в цей день носити на собі оберіг, бо у цей день дуже легко отримати вроки.

Народні прикмети на 19 лютого на Вакулу Смирнського

  • Якщо 19 лютого холодно - березень буде теплим.
  • Вдарять морози - обіцяють бурхливу весну, сухе і спекотне літо.
  • Чим холодніше на Вакулу, тим тепліше буде перший місяць весни.

Сьогодні Іменини святкують: Олександр, Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія, Юліан.

Як ми раніше писали, Великдень у 2021 буде пізнім. Так кажуть, коли велике свято випадає на травневі дні.

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