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Праздник 19 марта: что нужно обязательно сделать, главные запреты и именинники

Новина українською → Пятница 19 марта 2021 05:52
Праздник 19 марта: что нужно обязательно сделать, главные запреты и именинники В этот день наши предки освящали колодцы и бани (коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

19 марта 2020 года православные христиане отмечают день Обретения честного Креста и гвоздей Святой равноапостольской царицей Еленой в Иерусалиме.

Все приметы и обычаи этого дня, а также у кого именины, читайте в нашем материале ниже.

Царица Елена в 326-м году отправилась в Иерусалим, чтобы найти Крест Господень. Она узнала, что Крест зарыт в землю на месте, где построили язычники храм в честь Венеры. По приказу Елены сломали здание и рыли землю – в результате поисков нашли три креста, а рядом с ними дощечку с надписью: "Иисус Назарянин, Царь Иудейский".

Чтобы узнать, на каком из трех крестов был распят Иисус, стали возлагать их по очереди на умершего. От двух крестов никакого чуда не произошло. Когда возложили третий крест – умерший воскрес, таким образом узнали Крест Господень.

В этот день люди с особым уважением относятся к воде. Наши предки освящали колодцы и ходили в бани.

Самые главные приметы 19 марта:

  • Морозная погода – ждите весну и теплое, засушливое лето.
  • Лед тонет в реках – будет неурожайный год.
  • Если в этот день проклюнулись подснежники – можно приступать к посевным работам.
  • Мороз ударил утром – еще 40 дней будет холодная погода.
  • Дятел в лесу стучит – холода уйдут нескоро.
  • Целый день снег – лето будет засушливым.
  • Лед на реках тонет – будет нехороший и неурожайный год.
  • Если увидишь белого зайца – вскоре пойдет снег.

Что категорически нельзя делать в этот день:

  • В этот день нельзя ругаться и сквернословить.
  • Нельзя употреблять спиртное.

Именины сегодня празднуют: Аркадий, Елена, Константин, Максим, Федор.

Читайте также, когда в Украине поминальные дни в 2021 году.

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