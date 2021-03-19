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Свято 19 березня: що потрібно обов'язково зробити, головні заборони і іменинники

Новость на русском → П'ятниця 19 березня 2021 05:52
Свято 19 березня: що потрібно обов'язково зробити, головні заборони і іменинники У цей день наші предки освячували криниці та лазні (колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

19 березня 2020 року православні християни відзначають день Знайдення чесного Хреста і цвяхів Святий равноапостольсної царицею Єленою в Єрусалимі.

Всі прикмети і звичаї цього дня, а також у кого іменини, читайте в нашому матеріалі нижче.

Цариця Єлена в 326 році вирушила до Єрусалиму, щоб знайти Хрест Господній. Вона дізналася, що Хрест заритий у землю на місці, де побудували язичники храм на честь Венери. За наказом Олени зламали будинок і рили землю – в результаті пошуків знайшли три хрести, а поруч з ними дощечку з написом: "Ісус Назарянин, Цар Юдейський".

Щоб дізнатися, на якому з трьох хрестів був розп'ятий Ісус, стали покладати їх по черзі на померлого. Від двох хрестів ніякого дива не сталося. Коли поклали третій хрест, померлий воскрес, таким чином дізналися Хрест Господній.

В цей день люди з особливою шаною ставляться до води. Наші предки освячували криниці ходили до лазні.

Найголовніші прикмети 19 березня:

  • Морозна погода – чекайте весну і тепле, посушливе літо.
  • Лід тоне в річках – буде неврожайний рік.
  • Якщо у цей день проклюнулися проліски – можна приступати до посівних робіт.
  • Мороз ударив вранці – ще 40 днів буде холодна погода.
  • Дятел в лісі стукає – холоду підуть нескоро.
  • Цілий день сніг – літо буде засушливим.
  • Лід на річках тоне – буде негарний і неврожайний рік.
  • Якщо побачиш білого зайця – незабаром піде сніг.

Що категорично не можна робити в цей день:

  • В цей день не можна сваритися і лихословити.
  • Не можна вживати спиртне.

Сьогодні Іменини святкують: Аркадій, Олена, Костянтин, Максим, Федір.

Читайте також, коли в Україні поминальні дні в 2021 році.

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