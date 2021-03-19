Свято 19 березня: що потрібно обов'язково зробити, головні заборони і іменинники
19 березня 2020 року православні християни відзначають день Знайдення чесного Хреста і цвяхів Святий равноапостольсної царицею Єленою в Єрусалимі.
Всі прикмети і звичаї цього дня, а також у кого іменини, читайте в нашому матеріалі нижче.
Цариця Єлена в 326 році вирушила до Єрусалиму, щоб знайти Хрест Господній. Вона дізналася, що Хрест заритий у землю на місці, де побудували язичники храм на честь Венери. За наказом Олени зламали будинок і рили землю – в результаті пошуків знайшли три хрести, а поруч з ними дощечку з написом: "Ісус Назарянин, Цар Юдейський".
Щоб дізнатися, на якому з трьох хрестів був розп'ятий Ісус, стали покладати їх по черзі на померлого. Від двох хрестів ніякого дива не сталося. Коли поклали третій хрест, померлий воскрес, таким чином дізналися Хрест Господній.
В цей день люди з особливою шаною ставляться до води. Наші предки освячували криниці ходили до лазні.
Найголовніші прикмети 19 березня:
- Морозна погода – чекайте весну і тепле, посушливе літо.
- Лід тоне в річках – буде неврожайний рік.
- Якщо у цей день проклюнулися проліски – можна приступати до посівних робіт.
- Мороз ударив вранці – ще 40 днів буде холодна погода.
- Дятел в лісі стукає – холоду підуть нескоро.
- Цілий день сніг – літо буде засушливим.
- Лід на річках тоне – буде негарний і неврожайний рік.
- Якщо побачиш білого зайця – незабаром піде сніг.
Що категорично не можна робити в цей день:
- В цей день не можна сваритися і лихословити.
- Не можна вживати спиртне.
Сьогодні Іменини святкують: Аркадій, Олена, Костянтин, Максим, Федір.
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