Праздник 19 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
В этот день отмечают праздник Иова Горошника (коллаж РБК-Украина)
19 мая наши предки всегда отмечали праздник Иова Горошника.
В материале ниже мы расскажем обо всех приметах и запретах этого дня.
В этот день наблюдались обильные росы, которые считались очень полезными для огородных растений.
Несмотря на то, что наши предки начинали сеять горох еще в начале мая, почему-то именно этот святой в народном календаре получил прозвище "Горошник". Люди говорили так: "Приходи работать на белые горохи". На Иова Горошника все старались ходить босиком по росе.
Главная примета дня: если на Горошника ясный день и обильная роса, будет хороший урожай огурцов.
Именины сегодня празднуют: Денис, Иван, Василий. Не забудьте поздравить их с днем ангела.
Приметы этого дня:
- Если на Иова много росы - будет хороший урожай огурцов.
- Ночь теплая на Иова – примета к тому, что огурцов будет много, а если она будет холодной – ждите неурожая.
- Большая роса и ясная погода 19 мая – ждите урожай огурцов.
- Если утром нет росы – ждите смены погоды.
- Туман на рассвете – дождя не будет в этот день
Что категорически нельзя делать сегодня:
- В этот день строго запрещается ссориться в семье - будет несчастье.
- Не начинайте новые дела и поездки - будет неудача.
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