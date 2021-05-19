Свято 19 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини
У цей день відзначають свято Іова Горошника (колаж РБК-Україна)
19 травня наші предки завжди відзначали свято Іова Горошника.
У матеріалі нижче ми розповімо про всі прикмети і заборони цього дня.
У цей день спостерігалися рясні роси, які вважалися дуже корисними для городніх рослин.
Незважаючи на те, що наші предки починали сіяти горох ще на початку травня, чомусь саме цей святий в народному календарі отримав прізвисько "Горошник". Люди говорили так:"приходь працювати на білі горохи". На Іова Горошника всі намагалися ходити босоніж по росі.
Головна прикмета дня: якщо на Горошника ясний день і рясна роса, буде хороший урожай огірків.
Іменини сьогодні святкують: Денис, Іван, Василь. Не забудьте привітати їх з днем ангела.
Прикмети цього дня:
- Якщо на Іова багато роси - буде хороший урожай огірків.
- Ніч тепла на Іова – прикмета до того, що огірків буде багато, а якщо вона буде холодною – чекайте неврожаю.
- Велика роса і ясна погода 19 травня – чекайте урожай огірків.
- Якщо вранці немає роси - чекайте зміни погоди.
- Туман на світанку-дощу не буде в цей день
Що категорично не можна робити сьогодні:
- У цей день суворо забороняється сваритися в родині - буде нещастя.
- Не починайте нові справи і поїздки - буде невдача.
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