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Праздник 19 октября: что строго запрещено делать в день апостола Фомы

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Вторник 19 октября 2021 05:57
Праздник 19 октября: что строго запрещено делать в день апостола Фомы Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

19 октября 2021 года православные христиане почитают память апостола Фомы, одного из двенадцати учеников Спасителя.

Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.

Святой считается патроном христианства в Индии, где активно проповедовал и погиб мученической смертью от рук язычников.

В народном календаре праздничная дата известна под названием Фомин день или Фома Хлебник, так как была приурочена окончанию работ в огородах и на поле, хозяйственным делам, проверке и наполнению амбаров на зиму, а также обильному пиршеству после трудов.

Как гласят церковные предания, Фома жил в галилейском городе Пенеады и был рыбаком или плотником (версии разнятся). Он стал учеником Иисуса Христа и сопровождал Учителя повсюду, однако после распятия и воскрешения Сына Божьего не поверил рассказу других апостолов о чудесном первом явлении и заявил, что должен лично увидеть Христа и прикоснуться к ранам. После этого Иисус снова явился ученикам, и тогда Фома воскликнул "Господь мой и Бог мой!"

Так и появился знаменитый фразеологизм "Фома неверующий".

На украинских землях издавна верили, что в день Фомы, если не нарушать некоторые запреты и придерживаться правил, можно привлечь удачу и богатство, а также излечиться от болезней.

Что нельзя делать в этот день

  • Запрещалось говорить неправду и лукавить, иначе можно навлечь на себя неудачи и отвернуть достаток.
  • Особенно грешно было сплетничать на праздник - это сулило многократному умножению всего негатива, но уже против самого обманщика.
  • Нельзя лениться в день Фомы и бездельничать, в противном случае уйдет достаток и придет голод в семью.
  • Также считалось плохой приметой отказать нуждающемуся в куске хлеба - иначе весь год будет неурожайным.

Какие традиции в этот праздник

Раньше считали, что на Фому Хлебника можно при помощи горбушки хлеба укрепить свое здоровье, а больных - вылечить. Для этого горбушки святили в церквях и угощали друг друга.

По центру богато накрытого стола в каждом доме ставили свежий хлеб. Верили, чем изобретательнее и богаче хозяйки приготовили меню, тем больше достатка ожидает всю семью в течение года, и никто болеть не будет

Главные приметы в день Фомы

  • Если сегодня спокойная погода и нет сильного ветра - ждите холодов;
  • Если выпал сухой снег, то летом будет богатый урожай;
  • Дым в этот день "подсказывал", какая будет погода в ближайшее время: если он поднимается в небо - это к теплу и солнцу, если стелется по земле - к скорым дождям;
  • Если сегодня вечером заря ярко-красного цвета - готовьтесь к непогоде.

В этот день именины празднуют: Иван, Макар, Никанор, Фома. Поздравьте этих людей с днем ангела!

Как мы ранее писали, сколько будем отдыхать в ноябре 2021 года.

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