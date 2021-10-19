Свято 19 жовтня: що суворо заборонено робити в день апостола Фоми

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Святий вважається патроном християнства в Індії, де активно проповідував і загинув мученицькою смертю від рук язичників.

У народному календарі святкова дата відома під назвою Фомін день або Фома Хлебник, через те, що була приурочена закінченню робіт в городах і на полі, господарських справах, перевірці та наповненню комор на зиму, а також рясному бенкету після праць.

Як свідчать церковні перекази, Фома жив в Галілейському місті Пенеади і був рибалкою або теслею (версії різняться). Він став учнем Ісуса Христа і супроводжував вчителя всюди, проте після розп'яття і воскресіння Сина Божого не повірив розповіді інших апостолів про чудесне перше явище і заявив, що повинен особисто побачити Христа і доторкнутися до ран. Після цього Ісус знову з'явився учням, і тоді Фома вигукнув "Господь мій І Бог мій!"

Так і з'явився знаменитий фразеологізм "Фома невіруючий".

На українських землях здавна вірили, що в день Фоми, якщо не порушувати деякі заборони і дотримуватися правил, можна залучити удачу і багатство, а також вилікуватися від хвороб.

Що не можна робити в цей день

Заборонялося говорити неправду і лукавити, інакше можна накликати на себе невдачі й відвернути достаток.

Особливо грішно було пліткувати на свято - це обіцяло багаторазовому множенню всього негативу, але вже проти самого обманщика.

Не можна лінуватися в день Фоми і байдикувати, в іншому випадку піде достаток і прийде голод в сім'ю.

Також вважалося поганою прикметою відмовити нужденному в шматку хліба - інакше весь рік буде неврожайним.

Які традиції в це свято

Раніше вважали, що на Фому Хлібника можна за допомогою горбушки хліба зміцнити своє здоров'я, а хворих - вилікувати. Для цього окраєць святили в церквах і пригощали один одного.

По центру багато накритого столу в кожному будинку ставили свіжий хліб. Вірили, чим винахідливіше і багатше господині приготували меню, тим більше достатку чекає всю сім'ю протягом року, і ніхто хворіти не буде

Головні прикмети в день Фоми

Якщо сьогодні спокійна погода і немає сильного вітру - чекайте холодів;

Якщо випав сухий сніг, то влітку буде багатий урожай;

Дим в цей день "підказував", яка буде погода найближчим часом: якщо він піднімається в небо - це до тепла і сонця, якщо стелиться по землі - до швидких дощів;

Якщо сьогодні ввечері Зоря яскраво-червоного кольору - готуйтеся до негоди.

У цей день іменини святкують: Іван, Макар, Никанор, Фома. Привітайте цих людей з днем ангела!