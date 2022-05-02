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Праздник 2 мая и его главные приметы: что нельзя делать в этот день, у кого именины

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Понедельник 02 мая 2022 06:09
Праздник 2 мая и его главные приметы: что нельзя делать в этот день, у кого именины Какой сегодня праздник (freepic.com)
Автор: Styler

2 мая отмечается память блаженной старицы Матроны — Матрены Дмитриевны Никоновой, святой Русской православной церкви.

Что можно и нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины - читайте в материале Lite.

Также проходит народный праздник Иван Ветхопещерник. Название связано с тем, что в православии отмечается день памяти преподобного Иоанна Ветхопещерника, который жил в VIII веке.

В старину в этот праздник существовал ритуал "одевание весны в новину". Для этого выходили в поле с холстом, раскланивались на все стороны, расстилали холст на земле, сверху помещали пирог и уходили. Весна, которую одели в «новину», должна стать помощником для людей, особенно в деле выращивания растений.

Данный праздник также называют Иваном Воином. Святому Иоанну Воину, который жил в IV веке, молятся от бед, врагов, воровства, мошенников, о наказании обидчиков, чтобы назад возвратилась украденная или пропавшая бесследно вещь.

Народные приметы этого дня

  • Береза распустилась быстрее ольхи и клена — лето будет засушливое.
  • Золотистый закат с отсутствием ветра — к хорошей погоде.
  • Осина зацвела — в лесу сморчки появились.
  • Тёплая погода — в конце месяца будет холодно.
  • Дикие утки вьют гнезда близко к воде — к засушливому лету. Если далеко — будет много дождей.
  • Облака плывут по небу быстро — дождя не будет.
  • Над головой кукушка пролетела — к счастью.
  • Вороны стаями летают — к пасмурной погоде.

Что нельзя делать в этот день

  • Нельзя ссориться, особенно с родными, друзьями, коллегами, начальством — конфликт окажется серьёзным и затяжным.
  • Нельзя приступать к новым делам — ничего не получится.
  • Нельзя отправляться в путешествие, дальние поездки — к неоправданным денежным тратам и неурядицам в пути.
  • Нельзя беременным женщинам давать кому-то в долг — отдать часть своих сил.
  • Нельзя примерять чужую обувь — чужие проблемы станут вашими.

Сегодня свой День ангела отмечают Иван, Виктор, Юрий, Георгий.

Напомним, что украинцев предупредили о возможных провокациях оккупантов во время поминальных дней.

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