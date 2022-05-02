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Свято 2 травня і його головні прикмети: що не можна робити в цей день, у кого іменини

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Понеділок 02 травня 2022 06:09
Свято 2 травня і його головні прикмети: що не можна робити в цей день, у кого іменини Яке сьогодні свято (freepic.com)
Автор: Styler

2 травня відзначається пам'ять блаженної стариці Матрони Дмитрівни Никонової, Святої Російської Православної церкви.

Що можна і не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини - читайте в матеріалі Lite.

Також проходить народне свято Іван Старопещерник. Назва пов'язана з тим, що в православ'ї відзначається день пам'яті преподобного Іоанна Ветхопещерника, який жив в VIII столітті.

За старих часів в це свято існував ритуал "одягання весни в новину". Для цього виходили в поле з полотном, розкланювалися на всі боки, розстеляли полотно на землі, зверху поміщали пиріг і йшли. Весна, яку одягли в "новину", повинна стати помічником для людей, особливо в справі вирощування рослин.

Дане свято також називають Іваном воїном. Святому Іоанну Воїну, який жив в IV столітті, моляться від бід, ворогів, крадіжки, шахраїв, про покарання кривдників, щоб назад повернулася вкрадена або зникла безслідно річ.

Народні прикмети цього дня

  • Береза розпустилася швидше вільхи і клена - літо буде посушливе.
  • Золотистий захід з відсутністю вітру - до гарної погоди.
  • Осика Зацвіла - в лісі сморчки з'явилися.
  • Тепла погода - в кінці місяця буде холодно.
  • Дикі качки в'ють гнізда близько до води - до посушливого літа. Якщо далеко - буде багато дощів.
  • Хмари пливуть по небу швидко - дощу не буде.
  • Над головою Зозуля пролетіла - на щастя.
  • Ворони зграями літають - до похмурої погоди.

Що не можна робити в цей день

  • Не можна сваритися, особливо з рідними, друзями, колегами, начальством — конфлікт виявиться серйозним і затяжним.
  • Не можна приступати до нових справ - нічого не вийде.
  • Не можна вирушати в подорож, далекі поїздки — до невиправданих грошових витрат і негараздів в дорозі.
  • Не можна вагітним жінкам давати комусь в борг - віддати частину своїх сил.
  • Не можна приміряти чуже взуття - чужі проблеми стануть вашими.

Сьогодні свій День ангела відзначають Іван, Віктор, Юрій, Георгій.

Нагадаємо, що українців попередили про можливі провокації окупантів під час поминальних днів.

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