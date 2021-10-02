Праздник 2 октября: что нужно сделать в этот день, приметы

В народе этот праздник также имеет название Пчелиная девятина, и посвящался подготовке ульев к зиме. В эту дату наши предки соблюдали древние обычаи и традиции, чтобы обеспечить крепкое здоровье и достаток в доме, а также придерживались ряда правил, чтобы не навлечь на себя беду.

По церковным преданиям, Трофим пострадал за христианскую веру во время царствования римского императора Проба в III веке. А Зосима столетием позже прославился как отшельник, который ушел от языческих городов и поселился в пустыне, где его оберегали дикие звери. Правитель приказал истязать праведника и требовал отречься от Бога, а солдаты заявили, что сами примут христианство, если животные придут его защитить. После молитвы Пустынника появился лев, и святого в страхе отпустили. Сразу после этого Зосима скончался.

Мученика в народе считали покровителем животных. 2 октября животным ни в коем случае нельзя было причинять боль или обижать их, иначе можно было разгневать Высшие силы и в будущем самому травмироваться.

Что нужно сделать в этот день

На Трофимов день обязательно нужно съесть что-то с медом, запивая теплой водой. Наши предки верили, что если этого не сделать, то осенние холода и зимние морозы подкосят здоровье человека и он может слечь с болезнями.

Чтобы здоровье было крепким, на столе дома обязательно должны быть блюда с медом. Хозяйки в этот день пекли на нем калачи и пряники и приговаривали, чтобы зима была такая же сладкая, как и праздник сегодня.

Когда заходило солнце молодежь собиралась, чтобы повеселиться и найти себе пару. Девушки гадали на любимого и даже могли приворожить парня. Для того чтобы влюбить в себя кого-то, нужно было пристально смотреть ему в глаза.

В этот день нужно было обязательно выйти из дома, чтобы найти свое счастье. Иначе наши предки верили, что можно остаться без пары навсегда.

Главные приметы этого дня:

Если в этот день ветер дует с юга - в следующем году ждите урожая хлеба.

Если пчелы в эту дату закрывают в ульях отверстия - будет суровая и снежная зима.

В этот день нужно было обязательно угостить бедного человека медом - иначе будет весь год неудача.

Именинники этого дня – Игнат, Давид, Игорь, Константин, Теофил, Трофим, Федор.