Праздник 2 сентября: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины

2 сентября в православном календаре чтят память пророка Самуила.
Что можно и нельзя делать сегодня, важные традиции, приметы, у кого именины - читайте ниже в нашем материале.
Самуила считают покровителем мужчин и к нему обращаются за помощью в разных случаях. А вот по народному календарю, сегодня - день Самуила.
В этот день хозяйки старались всячески угодить супругу. Также у Самуила просили хорошей погоды зимой и богатого урожая в следующем году. Именно в это время было много грибов, поэтому крестьяне отправлялись в лес.
Женщины накрывали богатый стол, чтобы хозяин дома вкусно поел и остался доволен. Желательно, чтобы среди приготовленных блюд был жареный картофель с грибами.
В этот день у крестьян было много трудов и забот. Они просили хорошей погоды, чтобы успеть убрать урожай, так как зима была уже на носу.
На Самойлов день принято было загадывать желания, считалось что все задуманное непременно сбудется. А вот новые знакомства в этот день заводить не следует.
День ангела 2 сентября отмечают мужчины с именами Владимир, Виктор, Евстафий, Иоанн, Максим, Самуил, Тимофей, Федор, а также женщины по имени Руфина. Поздравьте их с именинами!
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