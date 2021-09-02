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Праздник 2 сентября: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины

Автор: Styler

2 сентября в православном календаре чтят память пророка Самуила.

Что можно и нельзя делать сегодня, важные традиции, приметы, у кого именины - читайте ниже в нашем материале.

Самуила считают покровителем мужчин и к нему обращаются за помощью в разных случаях. А вот по народному календарю, сегодня - день Самуила.

В этот день хозяйки старались всячески угодить супругу. Также у Самуила просили хорошей погоды зимой и богатого урожая в следующем году. Именно в это время было много грибов, поэтому крестьяне отправлялись в лес.

Главные традиции этой даты

Женщины накрывали богатый стол, чтобы хозяин дома вкусно поел и остался доволен. Желательно, чтобы среди приготовленных блюд был жареный картофель с грибами.

В этот день у крестьян было много трудов и забот. Они просили хорошей погоды, чтобы успеть убрать урожай, так как зима была уже на носу.

На Самойлов день принято было загадывать желания, считалось что все задуманное непременно сбудется. А вот новые знакомства в этот день заводить не следует.

Что нельзя делать в этот день

  • В этот день надо постараться обойтись без криков, ссор и других конфликтов, чтобы не портить себе и партнеру "мужской" день.
  • Оставлять ребенка одного в комнате даже на непродолжительное время. Это может спровоцировать серьезный испуг, а также считается, что так злые духи могут напасть на одиноких детей.
  • Нельзя также стричь сегодня волосы - считалось, что так можно укоротить себе судьбу.

Главные приметы этого дня

  • Свататься, делать предложение пожениться/встречаться, гулять свадьбы.
  • Считается, что в этот день нужно ходить в гости и приглашать близких в гости к себе. Так ты призовешь удачу и благополучие на целый год.
  • Много желудей в этом году на Самуила - зима будет холодной;
  • Рябина уродила обильно - зима будет лютой и снежной;
  • Журавли летят высоко - к теплой осени.

День ангела 2 сентября отмечают мужчины с именами Владимир, Виктор, Евстафий, Иоанн, Максим, Самуил, Тимофей, Федор, а также женщины по имени Руфина. Поздравьте их с именинами!

Как мы писали ранее, сентябрь 2021 года будет богат на важные церковные праздники. Читайте полный список.

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