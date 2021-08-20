Праздник 20 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины
20 августа в народном календаре день Марины-Пимены. Наши предки в это время окончательно прощались с летом и встречали осень.
В нашем материале ниже мы расскажем о самых главных приметах и запретах этого дня.
В знак этого прощания крестьяне пекли сладкие пироги с малиной, ведь 20 августа как раз заканчивали сбор ее урожая. Также на Марину-Пимену начинали желтеть листья и нужно было начинать работы по посеву озимой пшеницы.
В старину был обычай в этот день угощать бедняков и больных медом и свежими овощами, фруктами, вдовицам и сиротам помогать убрать несжатый хлеб, в приюты относить гостинцы. Также на Марины-Пимены начинается заготовка лекарственных трав.
Главные приметы этого дня
- Заря на восходе красная – к скорому дождю.
- Утренний туман после восхода солнца рассеивается достаточно быстро – будет хорошая погода.
- Мало облаков – будет прохладно и ясно; полосами идут – будет дождь.
- Если 20 августа вода в реке пенится – скоро начнется дождь.
- Если луна стала красной – надо вскоре ждать сильных ветров.
- Если аисты готовятся к отлету на юг, следует ожидать раннюю и холодную осень.
- Пауки бросают паутину и прячутся, значит погода ухудшится.
- На закате до первых звезд слышно много петухов – к хорошей погоде.
Что нельзя делать в этот день
- Считается, что ночью лучше на улице не гулять, потому что можно надолго заболеть.
- В этот день нельзя пугать аистов или неуважительно к ним относиться
Именинники этого дня – Митрофан.
Как мы писали ранее, украинцев в августе ждет рабочая суббота.