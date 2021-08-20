ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Свято 20 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини

Новость на русском →
П'ятниця 20 серпня 2021 05:43
Свято 20 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини У народі святкується день Марини - Пімени (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

20 серпня в народному календарі день Марини - Пімени. Наші предки в цей час остаточно прощалися з літом і зустрічали осінь.

У нашому матеріалі нижче ми розповімо про найголовніші прикмети і заборони цього дня.

На знак цього прощання селяни пекли солодкі пироги з малиною, адже 20 серпня якраз закінчували збір її врожаю. Також на Марину - Пімену починали жовтіти листя і потрібно було починати роботи з посіву озимої пшениці.

За старих часів був звичай в цей день пригощати бідняків і хворих медом і свіжими овочами, фруктами, вдовицям і сиротам допомагати прибрати нестиснений хліб, в притулки відносити гостинці. Також на Марини - Пімени починається заготівля лікарських трав.

Головні прикмети цього дня

  • Зоря на сході червона - до швидкого дощу.
  • Ранковий туман після сходу сонця розсіюється досить швидко - буде хороша погода.
  • Мало хмар - буде прохолодно і ясно; смугами йдуть – буде дощ.
  • Якщо 20 серпня вода в річці піниться - скоро почнеться дощ.
  • Якщо місяць став червоним - треба незабаром чекати сильних вітрів.
  • Якщо лелеки готуються до відльоту на південь, слід очікувати ранню і холодну осінь.
  • Павуки кидають павутину і ховаються, значить погода погіршиться.
  • На заході до перших зірок чутно багато півнів - до гарної погоди.

Що не можна робити в цей день

  • Вважається, що вночі краще на вулиці не гуляти, тому що можна надовго захворіти.
  • У цей день не можна лякати лелек або нешанобливо до них ставитися

Іменинники цього дня - Митрофан.

Як ми писали раніше, українців у серпні чекає робоча субота.

Читайте LITE в Google News
Свята в Україні
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україні можуть змінити порядок виплати декретних: кого це торкнеться
В Україні можуть змінити порядок виплати декретних: кого це торкнеться