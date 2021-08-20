Свято 20 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини
20 серпня в народному календарі день Марини - Пімени. Наші предки в цей час остаточно прощалися з літом і зустрічали осінь.
У нашому матеріалі нижче ми розповімо про найголовніші прикмети і заборони цього дня.
На знак цього прощання селяни пекли солодкі пироги з малиною, адже 20 серпня якраз закінчували збір її врожаю. Також на Марину - Пімену починали жовтіти листя і потрібно було починати роботи з посіву озимої пшениці.
За старих часів був звичай в цей день пригощати бідняків і хворих медом і свіжими овочами, фруктами, вдовицям і сиротам допомагати прибрати нестиснений хліб, в притулки відносити гостинці. Також на Марини - Пімени починається заготівля лікарських трав.
Головні прикмети цього дня
- Зоря на сході червона - до швидкого дощу.
- Ранковий туман після сходу сонця розсіюється досить швидко - буде хороша погода.
- Мало хмар - буде прохолодно і ясно; смугами йдуть – буде дощ.
- Якщо 20 серпня вода в річці піниться - скоро почнеться дощ.
- Якщо місяць став червоним - треба незабаром чекати сильних вітрів.
- Якщо лелеки готуються до відльоту на південь, слід очікувати ранню і холодну осінь.
- Павуки кидають павутину і ховаються, значить погода погіршиться.
- На заході до перших зірок чутно багато півнів - до гарної погоди.
Що не можна робити в цей день
- Вважається, що вночі краще на вулиці не гуляти, тому що можна надовго захворіти.
- У цей день не можна лякати лелек або нешанобливо до них ставитися
Іменинники цього дня - Митрофан.
Як ми писали раніше, українців у серпні чекає робоча субота.