Праздник 20 июля: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины

В народе этот день имеет свои традиции и запреты. Что можно и нельзя делать сегодня, а также все традиции дня – читайте ниже.

К преподобному Фоме верующие обращаются с молитвами о помощи в борьбе с болезнями. К Акакию обращаются за прощением самых страшных грехов.

Народные приметы на 20 июля

В народе 20 июля отмечают День Авдотьи Сеногнойки - в память преподобной Евфросинии. В полях в этот день начиналась жатва, а первый сноп освящали в церкви. Главная примета дня: если на Авдотью идет дождь, будет мокро еще несколько недель.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя свататься, делать предложение пожениться/встречаться, гулять свадьбы. День преподобной Авдотьи неподходящий день для начала нового союза, поэтому если не хочешь постоянных проблем, ссор и выяснений отношений, лучше воздержись от принятия важных любовных решений в этот день.

Обманывать. Сегодня особенно грешно говорить неправду, скрывать что-то или клеветать. Безусловно, этот запрет действует в любой день, но, как считают верующие, врать в день Авдотьи чревато особенно неприятными последствиями.

Завидовать. В этот день, как в принципе и в другие дни, не стоит завидовать. Хотя в здоровой белой зависти нет ничего плохого, если она тебя мотивирует и заставляет добиваться новых вершин в карьере, досуге, семье и жизни в целом.

Перенапрягаться. Девушкам и молодым женщинам сегодня не стоит физически перенапрягаться и тяжело работать, иначе жизнь выдастся тяжелой.

Что можно делать сегодня

Наши предки в этот день окуривали свои дома дубовыми листьями, чтобы защитить жилище от нечисти и от огня. К слову, если сегодня посидеть под дубом, что можно запастись здоровьем и силами на весь год. Еще сегодня вели заготовку дубовых веников для бани.

В этот день можно начинать высаживать землянику и повторно засевать редис – считалось, что это следует сделать до 10 августа.