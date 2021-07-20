Свято 20 липня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини

У народі цей день має свої традиції і заборони. Що можна і не можна робити сьогодні, а також всі традиції дня – читайте нижче.

До преподобного Фоми віруючі звертаються з молитвами про допомогу в боротьбі з хворобами. До Акакія звертаються за прощенням найстрашніших гріхів.

Народні прикмети на 20 липня

У народі 20 липня відзначають День Авдотьї - в пам'ять преподобної Євфросинії. У полях в цей день починалися жнива, а перший сніп освячували в церкві. Головна прикмета дня: якщо на Авдотью йде дощ, буде мокро ще кілька тижнів.

Що заборонено робити в цей день

Не можна свататися, робити пропозицію одружитися/зустрічатися, гуляти весілля. День преподобної Авдотьї невідповідний день для початку нового союзу, тому якщо не хочеш постійних проблем, сварок і з'ясувань відносин, краще утримайся від прийняття важливих любовних рішень в цей день.

Обманювати. Сьогодні особливо грішно говорити неправду, приховувати щось або обмовляти. Безумовно, ця заборона діє в будь-який день, але, як вважають віруючі, брехати в день Авдотьї загрожує особливо неприємними наслідками.

Заздрити. У цей день, як в принципі і в інші дні, не варто заздрити. Хоча в здоровій Білій заздрості немає нічого поганого, якщо вона тебе мотивує і змушує домагатися нових вершин в кар'єрі, дозвіллі, сім'ї і життя в цілому.

Перенапружуватися. Дівчатам і молодим жінкам сьогодні не варто фізично перенапружуватися і важко працювати, інакше життя видасться важкою.

Що можна робити сьогодні

Наші предки в цей день обкурювали свої будинки дубовим листям, щоб захистити житло від нечисті і від вогню. До слова, якщо сьогодні посидіти під дубом, що можна запастися здоров'ям і силами на весь рік. Ще сьогодні вели заготовку дубових віників для лазні.

У цей день можна починати висаджувати суницю і повторно засівати редис – вважалося, що це слід зробити до 10 серпня.