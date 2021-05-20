Праздник 20 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

По церковному календарю, 20 мая отмечают день памяти мученика Акакия, а также преподобного Иоанна Зедазнийского и 12 его учеников.

В материале ниже мы расскажем о всех приметах и запретах этого дня, а также, кто в эту дату именинник.

20 мая считается в народе днем, когда нужно принимать всяческие водные процедуры. В старину этот день называли Купальницей. Считалось, что купание в природных водоемах поможет человеку исцелиться от всех недугов и болезней. Если водоема рядом нет, можно налить в таз воду и ополоснуться ею, это придаст силу и энергию.

Главные приметы этого дня:

Если с неба льет – ждите урожая малины и калины.

Дождливый день – сентябрь будет теплым.

Если утром приморозило, а днем солнечно – быть урожаю гречки.

Если на ясном небе много звезд – к богатому урожаю грибов и ягод.

У месяца острые концы направлены вниз – погода должна быть теплой.

Если луна красного цвета – будут осадки.

Что категорически нельзя делать в этот день:

В этот день запрещается гадать на игральных картах - будет несчастье.

Нельзя в этот день сеять семена - они просто не вырастут.

Если этот день припал на новолуние, нельзя ничего садить в огород. Посадку лучше отложить, иначе все семена съедят черви.

Не стоит брать в руки острые и хрупкие предметы. Нечистая сила 20 мая может проворачивать разные мелкие пакости.

Именины в этот день празднуют – Антон (Антоний), Давид, Иван, Иосиф, Исидир (Сидор), Михаил, Пахом, Степан (Стефан), Фаддей.