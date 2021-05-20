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Свято 20 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

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Четвер 20 травня 2021 05:53
Свято 20 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини Православні згадують мученика Акакія (колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

За церковним календарем, 20 травня відзначають день пам'яті мученика Акакія, а також преподобного Іоанна Зедазнійського і 12 Його учнів.

У матеріалі нижче ми розповімо про всі прикмети і заборони цього дня, а також, хто в цю дату іменинник.

20 травня вважається в народі днем, коли потрібно приймати всілякі водні процедури. За старих часів цей день називали Купальницею. Вважалося, що купання в природних водоймах допоможе людині зцілитися від усіх недуг і хвороб. Якщо водойми поруч немає, можна налити в таз воду і обполоснутися нею, це додасть силу і енергію.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо з неба ллє - чекайте врожаю малини і калини.
  • Дощовий день - вересень буде теплим.
  • Якщо вранці приморозило, а вдень сонячно – бути врожаю гречки.
  • Якщо на ясному небі багато зірок - до багатого врожаю грибів і ягід.
  • У Місяця гострі кінці спрямовані вниз - погода повинна бути теплою.
  • Якщо місяць червоного кольору - будуть опади.

Що категорично не можна робити в цей день:

  • У цей день забороняється гадати на гральних картах - буде нещастя.
  • Не можна в цей день сіяти насіння - воно просто не виростуть.

  • Якщо цей день припав на молодик, не можна нічого садити в город. Посадку краще відкласти, інакше все насіння з'їдять черви.

  • Не варто брати в руки гострі й тендітні предмети. Нечиста сила 20 травня може провертати різні дрібні капості.

Іменини в цей день святкують - Антон (Антоній), Давид, Іван, Йоси, Ісидир (Сидір), Михайло, Пахом, Степан (Стефан), Тадей.

Як ми раніше писали, з'явився календар важливих дат в червні. У матеріалі читайте про всі свята цього місяця.

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