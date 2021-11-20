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Праздник 20 ноября: что строго запрещено делать сегодня, у кого именины

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Суббота 20 ноября 2021 05:41
Праздник 20 ноября: что строго запрещено делать сегодня, у кого именины Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

20 ноября 2021 года православные чествуют святого мученика Феодота Анкирского, который жил во 2-й половине III - 1-й половине IV века и прославился своей добротой, заботой о всех христианах и принявший муки и смерть за веру.

Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.

В народе праздник получил название Зимородок или Федот, который считался покровителем женского рукоделия и всех беременных.

Христианский подвижник и святитель Феодот не боялся открыто проповедовать веру в Спасителя. Он был щедрым и отличался особой отзывчивостью, посещал осужденных и выкупал их из тюрем, многих язычников обратил в христианство, хоронил погибших После того, как Феодот достал из моря тела семи мучениц и совершил погребение, на подвижника донесли властям и вскоре схватили. Не убоявшись жестоких пыток и не пожелав отречься и поклониться идолам, он после истязаний был обезглавлен.

Традиции этого дня

В народе на праздник день Федота - когда уже устанавливалась морозная погода и водоемы покрывались льдом - по традиции мужчины отправлялись на рыбалку, а улов затем относили хозяйкам для готовки рыбных блюд.

Дата по поверьям считалась очень удачной для рукодельниц. Женщины принимались за прядение и ткачество, и верили, что изготовленная в этот день одежда прослужит очень долго, а также станет своеобразным оберегом для того, кто ее носит.

Еще на Федота для беременных бытовали правила, согласно которым нужно в течение дня побольше молиться и отгонять дурные мысли - тогда ребенок родится здоровым и будет иметь счастливую долю.

Что нельзя делать в этот день

Бездельничать на праздник женщинам в положении запрещалось, иначе малыш вырастет лентяем.

Если у женщины длительное время не получается зачать ребенка, то день Федота считали очень удачным для соответствующих молитв, а также заговоров на беременность.

Главные приметы в день Федота:

  • Если 20 ноября пошел снегопад, значит по весне разойдутся реки;
  • Если в этот день снегопад начался впервые, то это сулило богатый урожай ржи;
  • Гололед в день Федота означал, что морозная погода установится на длительное время.
  • Если 20 ноября в небе очень громко кричат галки и вороны, значит вскоре повалит сильный снегопад.

День ангела 20 ноября празднуют: Александр, Алексей, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Елизавета, Иван, Илларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Федор, Федот .

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