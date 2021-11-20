Свято 20 листопада: що строго заборонено робити сьогодні, у кого іменини

20 листопада 2021 року православні вшановують святого мученика Феодота Анкірського, який жив у 2-й половині III - 1-й половині IV століття і прославився своєю добротою, турботою про всіх християн і прийняв муки і смерть за віру.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

У народі свято отримало назву Зимородок або Федот, який вважався покровителем жіночого рукоділля і всіх вагітних.

Християнський подвижник і святитель Феодот не боявся відкрито проповідувати віру в Спасителя. Він був щедрим і відрізнявся особливою чуйністю, відвідував засуджених і викуповував їх з в'язниць, багатьох язичників звернув в християнство, ховав загиблих після того, як Феодот дістав з моря тіла семи мучениць і здійснив поховання, на подвижника донесли владі і незабаром схопили. Не злякавшись жорстоких тортур і не побажавши зректися і вклонитися ідолам, він після катувань був обезголовлений.

Традиції цього дня

У народі на свято День Федота - коли вже встановлювалася морозна погода і водойми покривалися льодом - за традицією чоловіки відправлялися на риболовлю, а улов потім відносили господаркам для готування рибних страв.

Дата за повір'ями вважалася дуже вдалою для рукодільниць. Жінки приймалися за прядіння і ткацтво, і вірили, що виготовлена в цей день одяг прослужить дуже довго, а також стане своєрідним оберегом для того, хто її носить.

Ще на Федота для вагітних побутували правила, згідно з якими потрібно протягом дня побільше молитися і відганяти погані думки - тоді дитина народиться здоровим і буде мати щасливу частку.

Що не можна робити в цей день

Байдикувати на свято жінкам в положенні заборонялося, інакше малюк виросте ледарем.

Якщо у жінки тривалий час не виходить зачати дитину, то день Федота вважали дуже вдалим для відповідних молитов, а також змов на вагітність.

Головні прикмети в день Федота:

Якщо 20 листопада пішов снігопад, значить по весні розійдуться річки;

Якщо в цей день снігопад почався вперше, то це обіцяло багатий урожай жита;

Ожеледь в день Федота означав, що морозна погода встановиться на тривалий час.

Якщо 20 листопада в небі дуже голосно кричать галки і ворони, значить незабаром повалить сильний снігопад.

День ангела 20 листопада святкують: Богдан, Валерій, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Євген, Єлизавета, Іван, Іларіон, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Сергій, Федір, Федот.