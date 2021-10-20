Праздник 20 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела

В народе у праздника другое название - Сергей Зимний или Зазимки, и в этот день встречали холода. Дата связана с рядом обычаев и имеет правила и запреты, которые предки боялись нарушать, чтобы не навлечь на себя болезни и неудачу.

Как гласят церковные предания, Сергий и Вакх были воинами Римской империи и пользовались расположением и уважением императора Максимиана. Когда выяснилось, что офицеры на самом деле христиане, тот сначала уговорами и обещаниями, а после и угрозами пытался заставить их отказаться от Веры и поклониться идолам. Но все было тщетно - Сергий и Вакх оставались непоколебимы и приносить языческим богам жертвы отказывались. Тогда император отправил их к правителю Сирии Антиоху, известному своей нетерпимостью к христианам. Праведники были зверски замучены - Вакха забили бичами до смерти, а Сергий после длительных пыток был обезглавлен.

Мощи святых мучеников сначала находились в Ресафе, а затем были перенесены в Венецию, где сохраняются и по сей день.

Традиции и запреты на Сергея Зимнего:

Согласно традиции, с самого утра на Зазимки кормили сначала домашнюю скотину, и только после этого за завтраком собиралась вся семья. Считалось, что тогда животные - от лошади и коровы до кота и собаки всегда будут здоровыми.

В этот день считалось, что печь должен растопить самый младший в семье.

В этот день хозяйки по поверьям не должны работать с тестом - верили, что выпекание или другие приготовления могут принести несчастье, причем всем родным и близким.

Замужние женщины должны надевать на голову новый платок, купленный мужем, и так ходить целый день. По поверьям, такой головной убор способен избавить от мигрени и головной боли, а также притягивал достаток в дом

В эту дату не заключали браки - этот день считался не благоприятным для свадьбы. Беременные не хотели рожать в этот день, так как боялись, что все пройдет плохо то ребенок будет с ужасной судьбой.

Главные приметы этого дня:

Если в этот праздник выпал снег, но на деревьях еще остались листья, значит он скоро растает, и холода придут позже - на Матрону.

Если спокойная и хорошая погода в этот день - ждите тепла еще три недели.

Если на праздник луна бледная - скоро будут снег и морозы;

На праздник часто говорили "Сергей зиму встречает", и после этого дня холода постепенно усиливались, а световой день становился короче.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя ничего печь, то есть работать с тестом

Нельзя принимать подарки от кого-либо

Нельзя жаловаться на жизнь.

Именины у Макара, Земовита, Ивана и Никанора. Поздравьте этих людей!