ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Праздник 21 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины

Новина українською →
Суббота 21 августа 2021 05:52
Праздник 21 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины В этот день почитают память раннехристианских мучеников Флора и Лавра (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Православная церковь 21 августа почитает память двух мучеников в период раннего христианства – Лавра и Фрола.

В нашем материале ниже мы расскажем о самых главных приметах и запретах этого дня.

Это родные братья, которые были искусными каменщиками. Правитель города, в котором они жили, издал указ, согласно которому Фрол и Лавр должны были отправиться на строительство языческого храма. Плату, которую братья получили за работу, они раздавали бедным людям и все время стремились проповедовать Слово Божие.

В некоторых местах между деревнями устраивали конные соревнования. Хозяйки делали обрядовую выпечку: в форме подковы или в форме двухголовых коней.

В этот день в северных областях обычно начинаются первые заморозки. Крестьяне заканчивали посев озимых. В народе говорили: "Если до Флора не отсеешься, то родятся одни сорняки".

Главные приметы этого дня

  • Не успеешь посеять рожь до Фрола – будет плохой урожай в следующем году.
  • Напротив, коня, по примете, нужно обязательно хорошо накормить.
  • Лошадей полагалось обязательно окропить святой водой, чтобы они не болели, были крепкими и смогли пережить даже суровую зиму.
  • Лошадь часто перебирает ногами и фыркает – ждите ненастной погоды.
  • Если корни толстые, то, по этой примете, можно ожидать хорошего урожая уже на следующий год.

Что нельзя делать в этот день

  • В этот день запрещено работать на лошадях.
  • Также запрещено 21 августа запрягать телеги и выжигать тавро на скотине.

Именинники – Георгий (Юрий, Егор), Иван, Илларион, Лавр, Емельян. Поздравьте их с днем ангела.

Как мы ранее писали, ко Дню независимости вакцинированным от коронавируса украинцам будут делать подарки.

Читайте LITE в Google News
Праздники в Украине
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Грозы и похолодание во многих областях: каким областям с погодой не повезет
Грозы и похолодание во многих областях: каким областям с погодой не повезет