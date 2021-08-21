Праздник 21 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины
Православная церковь 21 августа почитает память двух мучеников в период раннего христианства – Лавра и Фрола.
В нашем материале ниже мы расскажем о самых главных приметах и запретах этого дня.
Это родные братья, которые были искусными каменщиками. Правитель города, в котором они жили, издал указ, согласно которому Фрол и Лавр должны были отправиться на строительство языческого храма. Плату, которую братья получили за работу, они раздавали бедным людям и все время стремились проповедовать Слово Божие.
В некоторых местах между деревнями устраивали конные соревнования. Хозяйки делали обрядовую выпечку: в форме подковы или в форме двухголовых коней.
В этот день в северных областях обычно начинаются первые заморозки. Крестьяне заканчивали посев озимых. В народе говорили: "Если до Флора не отсеешься, то родятся одни сорняки".
Главные приметы этого дня
- Не успеешь посеять рожь до Фрола – будет плохой урожай в следующем году.
- Напротив, коня, по примете, нужно обязательно хорошо накормить.
- Лошадей полагалось обязательно окропить святой водой, чтобы они не болели, были крепкими и смогли пережить даже суровую зиму.
- Лошадь часто перебирает ногами и фыркает – ждите ненастной погоды.
- Если корни толстые, то, по этой примете, можно ожидать хорошего урожая уже на следующий год.
Что нельзя делать в этот день
- В этот день запрещено работать на лошадях.
- Также запрещено 21 августа запрягать телеги и выжигать тавро на скотине.
Именинники – Георгий (Юрий, Егор), Иван, Илларион, Лавр, Емельян. Поздравьте их с днем ангела.
Как мы ранее писали, ко Дню независимости вакцинированным от коронавируса украинцам будут делать подарки.