Свято 21 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини

У нашому матеріалі нижче ми розповімо про найголовніші прикмети і заборони цього дня.

Це рідні брати, які були майстерними каменярами. Правитель міста, в якому вони жили, видав указ, згідно з яким Фрол і Лавр повинні були відправитися на будівництво язичницького храму. Плату, яку брати отримали за роботу, вони роздавали бідним людям і весь час прагнули проповідувати Слово Боже.

У деяких місцях між селами влаштовували кінні змагання. Господині робили обрядову випічку: у формі підкови або у формі двоголових коней.

У цей день в північних областях зазвичай починаються перші заморозки. Селяни закінчували посів озимих. У народі говорили: "Якщо до цього не відсієшся, то народяться одні бур'яни".

Головні прикмети цього дня

Не встигнеш посіяти жито до Фрола - буде поганий урожай наступного року.

Навпаки, коня, за прикметою, потрібно обов'язково добре нагодувати.

Коней належало обов'язково окропити святою водою, щоб вони не хворіли, були міцними й змогли пережити навіть сувору зиму.

Кінь часто перебирає ногами і фиркає – чекайте непогожої погоди.

Якщо коріння товсті, то, з цієї прикмети, можна очікувати хорошого врожаю вже на наступний рік.

Що не можна робити в цей день

У цей день заборонено працювати на конях.

Також заборонено 21 серпня запрягати вози і випалювати тавро на худобі.

Іменинники - Георгій (Юрій, Єгор), Іван, Іларіон, Лавр, Омелян. Привітайте їх з днем ангела.