ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Свято 21 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини

Новость на русском →
Субота 21 серпня 2021 05:52
Свято 21 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини У цей день вшановують пам'ять ранньохристиянських мучеників Флора і Лавра (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Православна церква 21 Серпня вшановує пам'ять двох мучеників в період раннього християнства - Лавра і Фрола.

У нашому матеріалі нижче ми розповімо про найголовніші прикмети і заборони цього дня.

Це рідні брати, які були майстерними каменярами. Правитель міста, в якому вони жили, видав указ, згідно з яким Фрол і Лавр повинні були відправитися на будівництво язичницького храму. Плату, яку брати отримали за роботу, вони роздавали бідним людям і весь час прагнули проповідувати Слово Боже.

У деяких місцях між селами влаштовували кінні змагання. Господині робили обрядову випічку: у формі підкови або у формі двоголових коней.

У цей день в північних областях зазвичай починаються перші заморозки. Селяни закінчували посів озимих. У народі говорили: "Якщо до цього не відсієшся, то народяться одні бур'яни".

Головні прикмети цього дня

  • Не встигнеш посіяти жито до Фрола - буде поганий урожай наступного року.
  • Навпаки, коня, за прикметою, потрібно обов'язково добре нагодувати.
  • Коней належало обов'язково окропити святою водою, щоб вони не хворіли, були міцними й змогли пережити навіть сувору зиму.
  • Кінь часто перебирає ногами і фиркає – чекайте непогожої погоди.
  • Якщо коріння товсті, то, з цієї прикмети, можна очікувати хорошого врожаю вже на наступний рік.

Що не можна робити в цей день

  • У цей день заборонено працювати на конях.
  • Також заборонено 21 серпня запрягати вози і випалювати тавро на худобі.

Іменинники - Георгій (Юрій, Єгор), Іван, Іларіон, Лавр, Омелян. Привітайте їх з днем ангела.

Як ми раніше писали, до Дня Незалежності вакцинованим від коронавірусу українцям робитимуть подарунки.

Читайте LITE в Google News
Свята в Україні
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Грози і похолодання в багатьох областях: яким областям з погодою не пощастить
Грози і похолодання в багатьох областях: яким областям з погодою не пощастить