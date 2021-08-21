Свято 21 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини
Православна церква 21 Серпня вшановує пам'ять двох мучеників в період раннього християнства - Лавра і Фрола.
У нашому матеріалі нижче ми розповімо про найголовніші прикмети і заборони цього дня.
Це рідні брати, які були майстерними каменярами. Правитель міста, в якому вони жили, видав указ, згідно з яким Фрол і Лавр повинні були відправитися на будівництво язичницького храму. Плату, яку брати отримали за роботу, вони роздавали бідним людям і весь час прагнули проповідувати Слово Боже.
У деяких місцях між селами влаштовували кінні змагання. Господині робили обрядову випічку: у формі підкови або у формі двоголових коней.
У цей день в північних областях зазвичай починаються перші заморозки. Селяни закінчували посів озимих. У народі говорили: "Якщо до цього не відсієшся, то народяться одні бур'яни".
Головні прикмети цього дня
- Не встигнеш посіяти жито до Фрола - буде поганий урожай наступного року.
- Навпаки, коня, за прикметою, потрібно обов'язково добре нагодувати.
- Коней належало обов'язково окропити святою водою, щоб вони не хворіли, були міцними й змогли пережити навіть сувору зиму.
- Кінь часто перебирає ногами і фиркає – чекайте непогожої погоди.
- Якщо коріння товсті, то, з цієї прикмети, можна очікувати хорошого врожаю вже на наступний рік.
Що не можна робити в цей день
- У цей день заборонено працювати на конях.
- Також заборонено 21 серпня запрягати вози і випалювати тавро на худобі.
Іменинники - Георгій (Юрій, Єгор), Іван, Іларіон, Лавр, Омелян. Привітайте їх з днем ангела.
Як ми раніше писали, до Дня Незалежності вакцинованим від коронавірусу українцям робитимуть подарунки.