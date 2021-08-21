Праздник 21 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины

Это родные братья, которые были искусными каменщиками. Правитель города, в котором они жили, издал указ, согласно которому Фрол и Лавр должны были отправиться на строительство языческого храма. Плату, которую братья получили за работу, они раздавали бедным людям и все время стремились проповедовать Слово Божие.

В некоторых местах между деревнями устраивали конные соревнования. Хозяйки делали обрядовую выпечку: в форме подковы или в форме двухголовых коней.

В этот день в северных областях обычно начинаются первые заморозки. Крестьяне заканчивали посев озимых. В народе говорили: "Если до Флора не отсеешься, то родятся одни сорняки".

Главные приметы этого дня

Не успеешь посеять рожь до Фрола – будет плохой урожай в следующем году.

Напротив, коня, по примете, нужно обязательно хорошо накормить.

Лошадей полагалось обязательно окропить святой водой, чтобы они не болели, были крепкими и смогли пережить даже суровую зиму.

Лошадь часто перебирает ногами и фыркает – ждите ненастной погоды.

Если корни толстые, то, по этой примете, можно ожидать хорошего урожая уже на следующий год.

Что нельзя делать в этот день

В этот день запрещено работать на лошадях.

Также запрещено 21 августа запрягать телеги и выжигать тавро на скотине.

Именинники – Георгий (Юрий, Егор), Иван, Илларион, Лавр, Емельян. Поздравьте их с днем ангела.