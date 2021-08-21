Праздник 21 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины

Православная церковь 21 августа почитает память двух мучеников в период раннего христианства – Лавра и Фрола.
В нашем материале ниже мы расскажем о самых главных приметах и запретах этого дня.
Это родные братья, которые были искусными каменщиками. Правитель города, в котором они жили, издал указ, согласно которому Фрол и Лавр должны были отправиться на строительство языческого храма. Плату, которую братья получили за работу, они раздавали бедным людям и все время стремились проповедовать Слово Божие.
В некоторых местах между деревнями устраивали конные соревнования. Хозяйки делали обрядовую выпечку: в форме подковы или в форме двухголовых коней.
В этот день в северных областях обычно начинаются первые заморозки. Крестьяне заканчивали посев озимых. В народе говорили: "Если до Флора не отсеешься, то родятся одни сорняки".
Именинники – Георгий (Юрий, Егор), Иван, Илларион, Лавр, Емельян. Поздравьте их с днем ангела.
Как мы ранее писали, ко Дню независимости вакцинированным от коронавируса украинцам будут делать подарки.