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Праздник 21 декабря: что запрещено сегодня делать, а что нужно сделать девушкам

Автор: Styler

21 декабря 2021 года в народе и православной церкви чтят память Анфисы Римской.

Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.

По поверью, в этот день всем девушкам надо заниматься рукоделием: прясть, ткать, шить, вышивать. Рекомендуется это делать в уединении.

Анфиса Римская почитается православной церковью как мученица. Святая жила в Риме, ее крестил святитель Амвросий Медиоланский. Анфиса отказалась от предложения жены римского градоначальника принять арианство (ересь, догматы которой, в отличие от канонического христианства, утверждают неравенство в Святой Троице Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа) и была сожжена.

Традиции дня

Считалось, что этот день девушки должны посвятить работе руками. Именно в этот день начиналась подготовка к свадьбе, которая праздновалась в следующем году. Девушки начинали прясть и вышивать, изображая распространенные символы-ромбы, которые символизировали плодородие. Наши предки верили, что такой орнамент способен принести в дом счастье.

В этот день нужно молиться Анфисе Римской, которая помогает найти в себе силы во время испытаний, решить конфликтные ситуации с руководством, защитить дом от пожаров и других бедствий.

Также в этот день принято было надевать шелковую нить на запястье. Считалось, что она поможет защититься от негатива.

Если начать заниматься новым делом в этот день – то оно будет успешным.

Что нельзя делать 21 декабря

  • Постарайтесь ни с кем не ссориться и не входить в конфликты, ведь в этот день вашему недругу вас легче всего сглазить.
  • Нельзя вспоминать прошлое, плакать и грустить.

Народные приметы на 21 декабря

  • Если 21 декабря птицы под крышей прячутся – ждите метель.
  • Синицы с самого утра чирикают – примета к тому, что ночью ударит мороз.
  • Тихий и морозный день – зима будет мягкой и снежной.
  • Снегопад предвещает дождливое лето.
  • Началась метель – летом будет много осадков.

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