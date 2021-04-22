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Праздник 22 апреля: какой сегодня день, приметы, кто именинник

Новина українською → Четверг 22 апреля 2021 05:34
Праздник 22 апреля: какой сегодня день, приметы, кто именинник Православные вспоминают святого Евпсихия (коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

22 апреля 2021 года православные христиане чтят память святого Евпсихия, в народе этот день называют Вадим - Отомкни Родники, в язычестве - Лельник.

Все приметы и запреты этого дня, а также, кто именинник в эту дату - читайте ниже в нашем материале.

С раннего утра необходимо было отправится к родниковому источнику, желательно к тому, который находится ближе к человеку. Чем раньше человек придет к источнику, тем лучше для него же. Говорят, что нетронутая вода обладает еще более удивительными способностями, она может сотворить чудо.

Главные приметы этого дня

  • Если в этот день зацвел одуванчик - это верный признак того, что весна все-таки пришла.
  • Если погода ветреная, да еще и весь день выдался дождливым - год обещает быть урожайным.
  • Если погоду 22 апреля нельзя назвать хорошей, значит, лето может быть сухим.
  • Если в гнездах яиц меньше чем обычно, будет год неурожайным.
  • Ветер и туман – к урожайному году.
  • Много сока у березы – к прохладному и дождливому лету.
  • Петухи рано запели – к перемене погоды.


Синие облака – к дождливой и теплой погоде.


Что нельзя делать в этот день

В этот день следует избегать любых хирургических вмешательств, а также перенесите пломбирование зубов на другой день.

Нельзя никому завидовать. Если вы сглазите человека, то сглаз вернется к вам бумерангом.

Нельзя в этот день планировать крупные покупки, иначе они очень быстро испортятся, перенесите покупки вещей на другой день.

Категорически запрещено иметь пустой холодильник в этот день, в противном случае голодать придется еще сорок дней.

Именинники этого дня: Антон, Вадим.

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