Свято 22 Квітня: який сьогодні день, прикмети, хто іменинник

З раннього ранку необхідно було відправиться до джерельного джерела, бажано до того, який знаходиться ближче до людини. Чим раніше людина прийде до джерела, тим краще для нього ж. Кажуть, що незаймана вода володіє ще більш дивовижними здібностями, вона може створити диво.



Головні прикмети цього дня

Якщо в цей день зацвіла кульбаба-це вірна ознака того, що весна все-таки прийшла.

Якщо погода вітряна, та ще й весь день видався дощовим - рік обіцяє бути врожайним.

Якщо погоду 22 Квітня не можна назвати хорошою, значить, літо може бути сухим.

Якщо в гніздах яєць менше ніж зазвичай, буде рік неврожайним.

Вітер і туман – до врожайного року.

Багато соку у берези - до прохолодного і дощового літа.

Півні рано заспівали-до зміни погоди.

Сині хмари - до дощової і теплої погоди.



Що не можна робити в цей день



У цей день слід уникати будь-яких хірургічних втручань, а також перенесіть пломбування зубів на інший день.



Не можна нікому заздрити. Якщо ви наврочите людині, то пристріт повернеться до вас бумерангом.



Не можна в цей день планувати великі покупки, інакше вони дуже швидко зіпсуються, перенесіть покупки речей на інший день.



Категорично заборонено мати порожній холодильник в цей день, в іншому випадку голодувати доведеться ще сорок днів.

Іменинники цього дня: Антон, Вадим.