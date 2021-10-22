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Праздник 22 октября: что строго запрещено делать в день Якова

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Пятница 22 октября 2021 05:47
Праздник 22 октября: что строго запрещено делать в день Якова Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

22 октября 2021 года православная церковь чествует память Якова - одного из двенадцати апостолов.

Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.

Иаков всю жизнь скитался, проповедовал Божье слово в Иудее, а затем вместе с апостолом Андреем направился в Эдессу. Яков закончил жизнь свою жизнь распятым на кресте.

Также по народному календарю это дата праздника Яков Дровопилец, так как в деревнях в это время начиналась пора заготовки дров на зиму.

На Руси традиционно в этот день праздновали День первой каши. В каждом доме на Якова готовили кашу со свежим растительным маслом, а кто был зажиточный - со свиным или бараньим салом. С кашей из крупы пекли пироги, которыми угощали гостей. Наши предки верили, что именно каша в этот день придаст силы на весь год.

Приметы на 22 октября говорят, что это очень сильный и светлый день, когда можно привлечь благополучие и здоровье в свою жизнь.

Считается, что хороший ужин в Яков день сулит богатый год. К слову, 22 октября считается последним днём сбора грибов. Всех, даже случайных гостей принято угощать, отказываться от трапезы нельзя.

Главные приметы этого дня

  • Снег падает на талую землю – людям трудно жить будет (урожай будет в следующем году плохим), а на мерзлую – легче.
  • Текло и замерзло, с крыш сосульки свисают – осень протянется долго.
  • Пока иголки с лиственницы не осыплются – снега не будет, а если он и выпадет, то все равно растает.
  • Если на луковицах много одежки – быть зиме холодной.
  • Первые и последние холода опасны.
  • Первый снег не обещает скорой зимы.
  • Пока лист с вишневых деревьев не опал, сколько бы снегу ни выпало – зима не наступит, оттепель ее сгонит.
  • После осенней гололедицы жди дождя.
  • Стужа да нужа (нужда) – нет их хуже.

Что нельзя делать в этот день

  • В эту дату нельзя было заниматься ремонтом, чинить одежду или обувь, чтобы не нанести себе травмы.
  • В этот день нельзя ругаться и сквернословить - будут неприятности и неудача.

В этот день именины празднуют: Абрам (Авраам, Авраамий), Андроник, Афанасий, Максим, Петр, Яков (Иаков).

Как мы ранее писали, сколько будем отдыхать в ноябре 2021 года.

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