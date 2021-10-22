Свято 22 жовтня: що строго заборонено робити в день Якова

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Яків все життя поневірявся, проповідував Боже слово в Юдеї, а потім разом з апостолом Андрієм попрямував в Едесу. Яків закінчив життя своє життя розп'ятим на хресті.

Також за народним календарем це дата свята Яків Дровопил, через те, що в селах в цей час починалася пора заготівлі дров на зиму.

На Русі традиційно в цей день святкували День першої каші. У кожному будинку на Якова готували кашу зі свіжим рослинним маслом, а хто був заможний - зі свинячим або баранячим салом. З кашею з крупи пекли пироги, якими пригощали гостей. Наші предки вірили, що саме каша в цей день додасть сили на весь рік.

Прикмети на 22 жовтня кажуть, що це дуже сильний і світлий день, коли можна залучити благополуччя і здоров'я в своє життя.

Вважається, що хороший вечерю в Яків день обіцяє багатий рік. До слова, 22 жовтня вважається останнім днем збору грибів. Всіх, навіть випадкових гостей прийнято пригощати, відмовлятися від трапези не можна.

Головні прикмети цього дня

Сніг падає на талу землю – людям важко жити буде (урожай буде в наступному році поганим), а на мерзлу – легше.

Текло і замерзло, з дахів бурульки звисають – осінь простягнеться довго.

Поки голки з модрини не обсиплються - снігу не буде, а якщо він і випаде, то все одно розтане.

Якщо на цибулинах багато одягу - бути зимі холодної.

Перші й останні холоди небезпечні.

Перший сніг не обіцяє швидкої зими.

Поки лист з вишневих дерев не опав, скільки б снігу не випало – зима не настане, відлига її зжене.

Після осінньої ожеледиці чекай дощу.

Холоднеча та нужа (нужда) - немає їх гірше.

Що не можна робити в цей день

У цю дату не можна було займатися ремонтом, лагодити одяг або взуття, щоб не завдати собі травми.

У цей день не можна лаятися і лихословити - будуть неприємності і невдача.

У цей день іменини святкують: Абрам (Авраам, Авраамій), Андронік, Афанасій, Максим, Петро, Яків (Яків).